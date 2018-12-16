〈經濟放緩投資術〉美升息進度放緩 亞太股債趁勢崛起可逢低布局

第 4 季全球資本市場詭譎多變，逆風環境不免讓投資人疑惑，明年該怎麼布局？投信認為，在美國升息步調趨緩下，明年亞洲企業仍有獲利支撐，憂心市場波動的投資人不妨可考慮亞太股債基金。

根投信指出，展望 2019 年，亞洲經濟成長趨勢可望延續，連動中港台和印度企業賺錢能力持續轉強，另從估值來看，亞洲市場普遍尚不到長期均值，投資價值不言可喻，建議看好亞洲成長契機，又憂心市場波動加大的投資人，不妨以亞太股債基金介入，除了有息收保護，也不錯過亞股資本利得成長。



摩根亞太入息基金產品經理張致寧指出，儘管市場預估明年全球經濟成長在央行貨幣政策分歧、地緣政治和貿易衝突的綜合影響下恐將趨緩；然而，美中休兵、油價回穩與美國升息預期下滑，均有利亞洲通膨與貨幣政策維持中性水準，支撐不少亞洲國家來年經濟和企業獲利趨勢得以維持穩健增長。

最新市場預估顯示，包括雙印和中菲等四個市場明年企業獲利成長預估都有高達兩位數的成長幅度，特別是中國和印尼仍持續扮演領頭羊的角色，市場預期兩國今、明兩年將延續去年的高成長動能維持雙位數成長，抬整體亞洲企業 EPS 年增率同樣都有好表現可期。

除了企業獲利引擎強勁，亞股在價值面也相當具吸引力。張致寧表示，就估值面來看，目前 MSCI 亞太 (不含日本) 指數股價淨值比低於 1.5 倍，較長期均值約低於 1 倍標準差位置，從過去經驗顯示，每當亞洲的股價淨值比落在 1.4 至 1.6 倍之間進場，未來一年正報酬機率極高，顯示當前為布局亞股極佳時點。

張致寧指出，以 MSCI 世界指數成份股旗下企業來看，股利率超過 3% 的企業家數超過 900 多家，其中，亞洲企業願意發放高股息的企業家數達 342 家之多，為全球之冠，顯見若想賺股息，亞太不含日本地區的投資機會與標的選擇，相較其它市場更豐富，而企業增發股利意願大增，有助於再提升亞股的投資吸引力。

富達國際亞洲固定收益主管 Bryan Collins 表示，根據目前估值，亞洲及中國高收益債券可在 2019 年提供資本成長機會。

Bryan Collins 指出，中國的基本因素維持穩健，雖然市場仍然憂慮中國經濟成長減慢，但未來 2 至 3 年中國 GDP 增幅將維持在 6% 以上，而印度和印尼的 GDP 增幅則分別超過 7% 和 5%，亞洲經濟成長的前景較歐洲、美國等成熟市場樂觀，這對高收益債券持續帶來支持。