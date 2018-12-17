力旺搶攻車用市場 NeoMTP成功導入格芯130奈米BCDLite及BCD製程平台

力旺電子 (3529) 今日宣布，其嵌入式可多次編寫 (Multiple-Times Programmable，MTP) 記憶體矽智財 NeoMTP 已成功導入格芯 130 奈米 BCD 與 BCDLite 製程平台，專攻消費性及車用市場，以及日益增加的無線充電和 USB Type C 應用之需求。力旺目前在格芯 130nm BCD 與 BCDLite 製程平台開發的 NeoMTP 矽智財皆符合車規驗證標準 AEC-Q100 Grade 1，並將進一步在已驗證之平台布局升級版的二代 NeoMTP，於不同的平台分別提供符合車規驗證標準 AEC-Q100 Grade 1 與 AEC-Q100 Grade 0 之二代 NeoMTP。



符合 AEC-Q100 Grade 1 之 NeoMTP 操作溫度可達攝氏 150 度，在溫度區間 (負 40 度～150 度) 編寫達 1,000 次，並能在 125 度的高溫下維持 10 年以上的資料留存之優異性能，同時，其 2.5V-5.5V 優於一般工作範圍的操作電壓區間及低功耗、高速讀取等特性，有利於客戶在產品設計上具備彈性及競爭力，未來符合 AEC-Q100 Grade 0 之 NeoMTP 操作溫度更可高達 175 度。



力旺 NeoMTP 技術是嵌入式 MTP(Multiple-Times Programmable) 方案，其二代 MTP 記憶體面積更是縮小超過 40%，IC 設計廠商使用 NeoMTP 矽智財不僅可延長產品生命週期，而且可擴大產品之應用範圍。無線充電器可藉由嵌入 NeoMTP IP 而允許頻繁修改內設之電源開關順序、輸出電流及溫度控制等規格參數，以達到產品最佳化之目的；此外，採用 NeoMTP 也可以讓 USB Type C 進行多次軟體及產品功能更新。



格芯生態系統合作夥伴關係副總裁 Mark Ireland 表示：「力旺電子與格芯長期以來一直密切合作，預期這次與力旺在 130 奈米 BCDLite 和 BCD 製程平台合作導入 NeoMTP，將為我們的共同客戶帶來更好的經濟效益與設計上的彈性。」



力旺業務發展處副總經理何明洲表示：「我們很開心能夠與格芯合作，在 130 奈米 BCDLite 和 BCD 製程平台的佈局從一代 NeoMTP 延伸至二代 NeoMTP，預計能協助客戶在消費性電子及車用市場搶得先機。」



力旺電子與格芯長期在各個不同製程平台都有緊密合作，提供高可度及更具經濟效益的矽智材解決方案以回應客戶不同之需求。力旺電子的二代 NeoMTP 在 BCDlite 及 BCD 製程平台預計將於 2019 年完成可靠度驗證。

