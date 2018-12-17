逐筆交易制度即將上路 康和證推新下單系統升級迎戰

因應即將上路的逐筆交易制度，康和證券 (6016) 自行研發電子交易系統提高運算速度，領先同業推出一鍵下單的「飆賺下單系統」，大幅縮減客戶下單交易的流程與時間，並即時顯示個別個股庫存損益。康和證券表示，將新增「標註特定股票」及「即時計算委託餘額」兩項功能，提供更快速的即時獲利機會。台灣證券交易所規劃建置擬真交易平台，讓投資人熟悉逐筆交易制度。康和證券歷經 2 年研發，成功修改電子交易系統程式，搭配《飆賺下單系統》4 合 1 的人機介面，大幅提升交易速度與操作流程，投資人點擊一個按鍵即可完成下單交易，流程與時間縮減為原本的 3 分之 1。近期新增的「標註特定股票」功能，有利於客戶在盤中即時追蹤、下單，而「即時計算委託餘額」針對電子交易餘額進行即時計算，客戶隨時可以掌握自己的剩餘額度。



康和證券董事長鄭大宇表示，證券商手續費殺價競爭已是常態，康和不走 ME TOO 路線，而以建立金融創新的新業務模式來開闢新藍海。



康和證券表示，在設計《飆賺下單系統》時，考量到使用者的下單需求與便利性，特別規劃在一個頁面呈現所有功能。原先下單的流程從點選「買進」到確認後真正送出，需要 6 個步驟，而《飆賺下單系統》優化為可在同一頁面同時呈現「買進」、「價格」及「張數」選項，投資人直接選擇買進價位後，可立即送出下單交易，節省 3 分之 2 的下單交易時間。



康和證券分析，一般的下單系統，操作手續較為繁複，買進賣出無法同步顯示在同一個頁面，投資人必須進入庫存頁面才知道自己手中的庫存股票，無法及時進行下單交易，而《飆賺下單系統》的介面設計，滿足了投資人快速下單的需求，在選股時即可立即計算損益，幫助投資下單決策。