勞動事件法三讀 專家建議：企業應儘速審視管理機制 降低勞資爭議

建立勞工訴訟機制，立法院日前三讀通過《勞動事件法》，資誠 (PwC) 認為，企業應捨棄舊思維，別再將工會是為洪水猛獸，更要重新審視內部管理機制適法性，讓遊戲規則更加明確，降低勞資爭議外部化的機率。

立法院在世界人權日當天三讀通過《勞動事件法》，明訂各級法院應設置勞動專業法庭、勞工可在勞務提供地的法院訴訟，並降低勞工舉證責任與訴訟費用負擔，保障勞工訴訟權利。

普華商務法律事務所主持律師蔡朝安指出，勞動事件法新制實施前，因官司曠日廢時，勞工會陷入生計困難，影響其提出訴訟的意願，並迫於壓力而和解。

此外，勞工在訴訟期間另謀他就，未來縱使雇主敗訴，雇主還可主張以勞工另外所領取的所得，扣抵應給付給勞工的薪資。

不過，未來新制實施後，在爭訟期間，勞工可請求雇主繼續僱用及給付工資，使勞工無後顧之憂，在勞工聲請保全成本降低的情況下，將有助於提高勞工提出訴訟意願，扭轉勞資雙方在訴訟確定前的地位。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，勞動事件法有一個很特別的設計，是由調解委員會適時曉諭當事人可能的訴訟結果，以加速調解的進行；此外，法院也會審酌調解人、調解委員會所調查的事證資料或解決事件的適當方案。

王厚偉呼籲，因應勞動事件法新制上路，企業要儘快瞭解規定內容，做好的內部制度調整，避免遇到麻煩。

台北大學法律學院勞動法研究中心教授郭玲惠表示，未來新法施行後，只要是受領自雇主的給付，原則就推定為工資；而未打卡不等同曠職。但要注意的是，未來出勤紀錄如何記載、勞工在事業場所外工作時間如何認定出勤及紀錄等，將是後續關注焦點。