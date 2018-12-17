為了培養和川普女婿的關係 沙烏地阿拉伯王儲整整花了兩年的心思

一波未平一波又起！當沙烏地阿拉伯當局暗殺異見記者事件逐漸開始平息之際，媒體的風口卻急速轉向，直指美國政府內部一位重磅級人物——總統的女婿。

這一次，曝出猛料的是紐約時報。這家媒體近日報導稱，從川普上任總統之初開始，他的乘龍快婿、白宮中東政策顧問賈里德 · 庫什納（Jared Kushner）就受到了沙烏地阿拉伯王儲穆罕穆德 · 本 · 薩勒曼（Mohammed bin Salman）的追捧，兩人的私交一直持續至今，連轟動全世界的沙烏地阿拉伯異見記者被殺事件都未能動搖他們的關係。

美國媒體 Axios 分析稱，這件事的重要意義在於：正是由於這層關係，沙烏地阿拉伯政府才在外界抨擊如潮的情況下免於遭受白宮的嚴厲批評甚至制裁。

按照紐約時報的說法，庫什納變成了一位親沙烏地阿拉伯王室的說客，是王儲在白宮內部最重要的捍衛者。

在沙烏地阿拉伯異見記者卡舒吉案曝光之後，庫什納和薩勒曼王儲密切的非正式私人接觸依然如故，庫什納還向這位王儲「提供了如何安然度過這場風暴，以及如何避免進一步尷尬的建議」。

在這起沙烏地阿拉伯記者遭暗殺醜聞的前前後後，庫什納究竟做了什麼？

「朋友」？

算起來，現年 33 歲的薩勒曼王儲與 37 歲的庫什納的私交至少已維持了將近兩年的時間。

根據紐約時報的報導，兩人的交情並不是他們自己有意為之的結果。沙烏地阿拉伯方面有這個需求，王儲和他的謀士們渴望獲得美國對沙烏地阿拉伯在中東地區鷹派政策立場和王儲自己鞏固權力的支持。

報導稱，在川普政府成立之初，最早能追溯到 2016 年 11 月川普當選時，王儲的親信們組成了一支代表團訪問美國，他們回到沙烏地阿拉伯之後給王儲遞交了一份報告，瞄準了庫什納作為至關重要的焦點人物。此後，沙烏地阿拉伯王儲便逐漸與新一任美國政府建立起一種不為外界熟知的聯繫。

《華盛頓郵報》則在更早之前就披露過兩人的關係建立起來的過程：去年 3 月 19 日，薩勒曼王儲與庫什納會面。當天川普原本還要會見德國總理默克爾，但默克爾的飛機因為風暴而延誤了，因此，川普、庫什納和薩勒曼「度過了愉快的一天」。

薩勒曼王儲和庫什納的關係親密到什麼程度了呢？紐約時報稱， 兩人在短信和電話中不是稱呼對方的全名，而是直接叫名字：穆罕默德、賈里德。

《華盛頓郵報》稱，去年 10 月底庫什納在沙烏地阿拉伯首都利雅得與薩勒曼王儲舉行過一次非公開會面，兩人聊到了凌晨 4 點多，這種狀態持續了好幾天。

著名美國政治學家 Francis Fukuyama 在沙烏地阿拉伯記者被殺事件爆發後發推文說：「庫什納應該問問他的朋友薩勒曼，他們到底把卡舒吉怎麼了。」

「獵物」？

「庫什納對這一地區（指中東）缺乏了解，他擁有交易心態，高度重視與巴勒斯坦人達成協議這件能夠滿足以色列人的事情，」紐約時報這樣寫道。

更重要的是，「白宮核心層的政策決策者們都是一些不熟悉政治和國家深層機構的人，而且他們支持庫什納，」黎巴嫩媒體 Al Akhbar 根據他們看到的一份沙烏地阿拉伯代表團成員的幻燈片報導稱。

年輕又缺乏世界政治棋局操盤經驗的庫什納當然不是沙烏地阿拉伯唯一的目標。

紐約時報稱，沙烏地阿拉伯甚至在川普宣誓就職之前，就試圖把他們自己定位為能夠幫助川普政府履行競選承諾的重要盟友。沙烏地阿拉伯在川普就職前就努力與他的政府結盟，為幫助白宮「履行競選承諾提供幫助」。

華爾街見聞之前提及，沙烏地阿拉伯不但提出幫助解決以色列和巴勒斯坦之間的爭端，還豪爽出價數千億美元購買美國的武器，並且投資美國的基礎設施。

後來，當川普第一次以美國總統的身份正式出訪沙烏地阿拉伯時，他大張旗鼓地宣布了其中的一些項目：參加於沙烏地阿拉伯首都利雅得舉行的阿拉伯 - 伊斯蘭首腦峰會。

「兄弟情誼」

庫什納和薩勒曼的私人交情從川普正式執政以後似乎發揮了至關重要的作用。

紐約時報引述美國外交關係委員會委員、前中東特使 Martin Indyk 的話稱，庫什納和薩勒曼的私人關係構成了川普政府的政策基礎，不僅是對沙烏地阿拉伯，對整個中東地區都是如此：

川普政府在推進中東和平進程中對沙烏地阿拉伯的依賴、在沙烏地阿拉伯與美國盟友卡塔爾之間爆發不和時支持沙烏地阿拉伯王室、以及支持沙烏地阿拉伯對也門政局的干預…… 所有這些都是出於「兄弟情誼」。

不過，這種「兄弟情誼」讓白宮的其他人員感到不安。

彭博社稱，白宮辦公廳主任曾試圖安排國家安全委員會工作人員監督庫什納與薩勒曼的私下接觸。英國泰晤士報稱，美國國務院和五角大樓的官員也試圖控制庫什納與中東高層的接觸。

紐約時報援引三名美國前高級官員表示，鑒於庫什納在政治上缺乏經驗，私人交情可能使他容易受到沙烏地阿拉伯方面的操縱。

針對此事，華盛頓郵報刊發評論文章稱，紐約時報的報導在很多層面上都令人深感不安，「這是非常不適當的，通常來說這是當局未能成功利用組織和政府管理過程的典型表現。」

就在紐約時報發出上述報導三天後，CNN 援引一位民主黨助手 Tim Mulvey 的話稱，即將上任眾議院外交事務委員會的眾議院 Eliot Engel 計劃全面審查美國針對沙烏地阿拉伯的政策，包括庫什納與薩勒曼王儲的關係。

眾議院外交事務委員會發言人 Tim Mulvey 表示，Eliot Engel 將致力於對美國對沙烏地阿拉伯阿拉伯的政策進行自上而下的審查，其中包括何種因素促使美國針對沙烏地阿拉伯異見記者謀殺案所作出的反應。

不過，當被問及是否會調查庫什納和薩勒曼的關係時，Tim Mulvey 回答稱「一切清楚明了」。

白宮在紐約時報報導之後發布公開聲明稱：「庫什納一向嚴格遵守與薩勒曼王儲和其他所有與他進行交流的外國官員有關的協議和指導準則。」

不過，白宮拒絕解釋這些協議和指導準則，並拒絕針對紐約時報的報導內容作出評論。