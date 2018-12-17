聯準會本周預期再升息一碼 投信：明年上半年升息兩次後將停止升息

美國聯準會（Fed）將在本周舉行今年最後一次的利率決策會議，市場預期，聯準會升息一碼可說是勢在必行，施羅德投信認為，根據經驗，聯準會通常在上半年就會定調全年政策，預期在經濟成長動能放緩的情況下，美國在明年上半年升息兩次後停止。

施羅德投信多元資產投資團隊投資長莊志祥說，隨著美股相對全球的評價偏高、經濟及企業獲利成長的差距將縮減，預期資金將逐漸分流至美國以外地區及非美元資產，屆時將削弱強勢美元態勢，預期屆時將有利於市場對新興市場股債資產的風險胃口回溫。

施羅德投信認為，新興市場經歷今年以來的沉重賣壓後，目前股票具有吸引力，預期未來幾個月，新興市場企業有機會展現強勁的盈餘成長題材。

至於貿易戰與美債殖利率反轉，引發市場質疑美國經濟成長是否步入衰退？施羅德認為，美國經濟雖不至於衰退，但明年仍要留意明年主導市場走勢的四大指標，包括：通膨、事件風險、聯準會升息動態與美元走勢。

在通膨變化部分，施羅德投信多元資產投資團隊投資長莊志祥說，即使目前油價回跌，但貿易戰提高關稅對通膨造成的影響通常會遞延半年左右，這將是推高明年通膨的主因。

莊志祥說，不僅貿易戰，包括英國脫歐、義大利預算問題等，都將帶來不確定性，且經濟成長降溫、市場震盪加劇的情況，也容易進一步催化民粹及貿易保護主義等。

此外，聯準會對於升息的態度及因應的美元走勢也是觀察重點，包括聯準會升息次數、升息的時間點都會牽動美元變化，施羅德投信認為，儘管美國經濟成長浮現放緩的跡象，投資團隊認為全球經濟復甦表現欠佳，且美國的利率水準較高，將進一步推升美元匯率。