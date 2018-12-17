貿易戰沒完沒了 北京讓步不夠多 專家：難滿足美國要求

中國恢復進口美國黃豆，並宣布暫停對美國汽車加徵關稅，美中貿易爭端，似有緩和跡象；但專家認為，雖然北京當局有所讓步，仍無法滿足美方要求，雙方充其量只是回到「貿易戰前」狀態。

中國上週宣布，自 2019 年 1 月 1 日起，對原產於美國的汽車及零組件，暫停加徵關稅 3 個月；此外，中國已開始向美國採購黃豆，且據傳最快明年 1 月，就會進口美國玉米。

另一方面，美國貿易代表署也把調升 2000 億美元中國輸美商品稅率 (自 10% 增至 25%) 的時間，延後至明年 3 月 2 日。

美國總統川普上週於推特發文，稱中國希望達成「重大且全面」的協議，「這可能很快就會發生」。

根據路透社報導，彼得森國際經濟研究所 (Peterson Institute for International Economics) 資深研究員 Gary Hufbauer 表示，北京的舉動頗具善意，但「並未滿足川普發動貿易戰前，提出的要求。」

報導稱，中方的善意舉動，充其量只是讓兩國回到「貿易戰前」狀態，但強制性技術轉移、智慧財產權保護，以及美方要求中方達成「結構性改變」等關鍵問題，並未獲得解決。

一名熟悉美國談判策略的受訪者指出，中國恢復進口美國黃豆，但購買量僅約 150 萬噸，與過去動輒 3000 至 3500 萬噸的水準相比，少之又少，令貿易商感到失望。

2017 年，美國出口至中國的黃豆總額，約 120 億美元；該受訪者稱，即使存在關稅壁壘，美國貿易商對黃豆出口額的預期，仍達 70 億美元左右，就當前情況而言，還有一大段距離。

至於中國調降美國際口汽車關稅一事，美國企業研究所 (AEI) 學者史劍道 (Derek Scissors) 認為，在中國車市成長趨緩、國內生產過剩等情況下，中國不太可能增加進口美國汽車，「川普一定會生氣，因為美國對中國的汽車出口，不會有太大改變。」