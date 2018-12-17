2011年以來 華爾街最黯淡的一季 情況恐會更糟

全球經濟的擔憂不斷升高，上週五的華爾街因而東倒西歪。

上週五，道瓊狂跌 497 點，或 2%。S&P 500 亦大跌 1.9%，創 4 月初以來低點。

企業與經濟的系列負面消息，尤其中國與歐洲的經濟數據疲弱，使得股市不支倒地。

Third Seven Advisors 財富管理公司分析師布拉克 (Michael Block) 說：「全球經濟減緩，已不可否認，」

上週五大跌後，美國股市已連續二週週線下跌。S&P 500 於第四季大跌了 11%，可能創下自 2011 年以來最糟糕的一季。第四季鮮少出現如此大幅的跌勢，自 1928 年以來，S&P 500 於第四季下跌達 10% 或更多，僅出現過 10 次。

根據美銀美林於上週五公布的報告顯示，最近一週，緊張的投資人自全球股市抽出資金達 390 億美元，創新高點。

資金持續轉向美元，尋求避險。上週五，美元兌一籃外幣上漲至 18 個月高點。

上週五，中國說將暫時降低美國汽車進口關稅，兩國持續進行貿易協商。但投資人對此利多消息，態度保留。

川普總統暗示，與中國的貿易協商即將有所突破。然而華爾街並不為所動。

上週五，全球股市大幅下跌，日經指數重挫 2%，上海綜合指數下跌 1.5%。在歐洲，主要股市亦下跌約 1%。中國公布 11 月零售銷售上升 8.1%，創 2003 年以來最疲弱上升速度，工業生產亦創下自 2002 年以來最低水準，為股市帶來利空。

在日本，日本央行公布一項調查結果顯示，企業預期未來三個月，業務情況將會惡化。

歐洲亦面臨經濟減緩的困境。IHS Markit 公司公布數據顯示，12 月初，歐元區企業成長下降至逾四年低點。美國私人企業於 12 月初亦創下自 2017 年 5 月以來最疲弱成長速度。

PIMCO 公司預估，未來 12 個月，美國經濟衰退的機率上升至約 30%，創九年經濟擴張時期最高水準。

儘管預期不佳，未來幾個月，投資人仍將密切注意經濟數據，研判經濟走勢。