陸3大電信商衝5G 陸媒估明年投資規模達人民幣百億級別

大陸工信部 12 月已向 3 大電信營運商頒發 5G 試驗頻譜，並帶來積極回應。陸媒報導，預計明年用於 5G 的投資規模，將達到人民幣百億級別。

今年 5G 試驗頻譜發布後，中國移動立即表態，要啟動大規模網路建設，積極推進所在試驗頻譜產業鏈的成熟；中國聯通也表示，已經為 5G 建設做好儲備，兩方有意爭奪率先啟用 5G 的地位。

相較之下，中國電信似乎無意參與到這場率先提供 5G 服務的競爭中。業內人士認為，中國電信態度明確，5G 網路將優先選擇 SA 方案，而此方案要到明年第 3 季才會成熟，因此中國電信在明年下半年啟動是正常的。

相關人士指出，就目前情況來看，運營商的進度可以滿足 2019 年預商用、2020 年正式商用 5G 的目標。但另有業界人士認為，由於現在晶片和終端等都不太成熟，太早建網或許對 5G 整體發展並不利。

5G 組網策略明確後，網路建設並非一蹴而就，業內預計 5G 建設周期至少在 5 年以上。

產業鏈人士表示，5G 試商用階段的單站價格約為人民幣 50 萬 - 60 萬元，5G 部署成熟期的單站價格會降至人民幣 30 萬 - 40 萬元；另外，5G 網路的部署還包括傳輸網、核心網，傳輸網折合到單個基站上的成本約為人民幣 5 萬 - 10 萬元，5G 核心網在部署初期的單城市造價約為人民幣 1000 萬 - 3000 萬元。

指出，由於三家運營商在 NSA 與 SA 建網方式上的選擇有所不同，在暫不考慮核心網投資支出的情況下，以上述資料最低區間和最高區間分別計算，單個運營商 2019 年採購的 5G 基站數量大致為 1 萬個 - 2.5 萬個，涉及的 5G 投資支出範圍約在人民幣 55 億元 - 175 億元之間。