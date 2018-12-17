中國人行重啟逆回購 規模人民幣1600億元 引發降準聯想

中國人民銀行今日重啟逆回購，是暫停 36 個交易日後首次，本輪為首期 7 天的逆回購，涉及規模為人民幣 1600 億元。

人行指出，為對沖稅期﹑政府債券發行繳款及金融機構存法定存款準金等因素影響，維護銀行體系流動性合理充裕，因此展開 1600 億元逆回購操作。本輪 7 日逆回購中標利率為 2.55 厘，與上次一樣。

由於央行一個月未開展公開市場操作，「降準」預期漸漸升溫，隨著美國 Fed 升息時間點漸近，未來貨幣政策如何也引發關注。

與此同時，季節性效應開始逐步顯現。元旦節日至春節之間的貨幣需求有所上升，1 個月 Shibor 已經連續兩週顯著上升，從 11 月底的 2.7% 上升到目前 2.9%。

人行行長易綱近日表示，當前中國經濟處於下行週期，需要一個相對寬鬆的貨幣條件，但寬鬆的貨幣條件必須考慮外部均衡，也不能太寬鬆，因為如果太寬鬆，利率太低，會影響匯率，要在內部均衡和外部均衡找到一個平衡點。

聯訊證券分析師康崇利表示，當前貨幣政策的核心不在數量投放而在於利率傳導，人行更傾向於優化流動性結構。

他認為，雖然年內人行已 4 度降準，但準備金率仍存在較大下調空間。可以預見，貨幣政策進一步放鬆，對股市將形成一定的支撐。