中國財政部長：將研究更大規模降稅 預計全年減稅人民幣1.3兆元

中國財政部部長劉昆今 (12 日) 撰文指出，2018 年財政部將強化「放水養魚」意識，在已推出的各項減稅降費措施基礎上，研究實施更深、更廣的稅費優惠政策，進一步激發市場活力。

劉昆表示，要大幅減輕企業稅負；深入推進增值稅改革，降低製造業等行業及農產品等貨物的增值稅稅率；統一增值稅小規模納稅人標準；對符合條件的先進製造業、現代服務業企業和電網企業，在一定時期內未抵扣完的進項稅額予以一次性退還。

劉昆強調，堅持不搞「大水漫灌」式強刺激，提高政策的前瞻性、靈活性、有效性。在繼續實施減稅降費的同時，統籌收入、赤字、專項債務和調用預算穩定調節基金，保持較高的支出強度，並加快預算執行進度；加快地方政府債券發行等。

他表示，要支持小微企業發展，符合條件企業的貸款利息收入免徵增值稅單戶授信額度上限，會由人民幣 100 萬元提高到 1000 萬元。

此外，由於今年年初既定的人民幣 1.1 兆元各項減稅降費政策已經實施，加上年中推出的促進實體經濟發展的一系列措施，劉昆預計全年減負 1.3 兆元以上。

而在財政及其他宏觀政策綜合作用下，他認為，中國經濟保持總體平穩、穩中向好態勢，主要宏觀調控指標處在合理區間。