中國國稅總局提26條具體措施 要求為民企減稅降負

中國官方近期政策齊發，目標均指向幫助民營企業，在政策支持下，放鬆民企融資，同時也從減稅下手。

中國國家稅務總局近日印發《關於實施進一步支持和服務民營經濟發展若干措施的通知》，針對民營經濟發展過程中遇到的稅收「堵點」、「難點」問題，提出「穩定社會保險費繳費方式」等 5 個方面共 26 條具體措施。

依《通知》要求，要不折不扣落實稅收優惠政策。各級稅務機關要堅決貫徹依法徵稅的組織收入原則，堅決不收「過頭稅」，堅決落實減免稅政策。

對符合享受稅收優惠政策條件的民營企業與其他納稅人一律平等對待，確保優惠政策落實到位。要依法依規執行好小微企業免徵增值稅、小型微利企業減半徵收企業所得稅、金融機構向小微企業提供貸款的利息收入及擔保機構向中小企業提供信用擔保收入免徵增值稅等主要惠及民營企業的優惠政策，持續加大政策落實力度，確保民營企業應享盡享。

《通知》明確，穩定社會保險費繳費方式。稅務總局要積極配合有關部門研究提出降低社保費率等建議，確保總體上不增加企業負擔，確保企業社保繳費實際負擔有實質性下降。

《通知》指出，積極研究提出減稅政策建議。稅務總局要配合有關部門抓緊研究提出推進增值稅等實質性減稅、對小微企業和科技型初創企業實施普惠性稅收免除的建議，統籌提出解決稅制改革和推進過程中發現問題的建議。

此外，《通知》還明確要求在持續優化營商環境，增進民營企業辦稅便利方面，精簡壓縮辦稅資料，繼續壓縮辦稅時間等深入推進 “放管服” 改革。並嚴格規範稅收執法，保障民營企業合法權益。切實加強組織實施，確保各項措施落實見效。