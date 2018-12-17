聯邦政府關門機率飆高？民主黨大佬：不會通過任何修牆預算

隨著預算案截止日期逼近，美國總統川普與參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 至今未就邊境修牆預算爭議達到平衡點，雙方拉鋸戰越演越烈，各界預估政府關門機率也大幅飆升。

參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 受訪時強硬表態，不會通過任何修牆預算議案，川普無法獲得邊境修牆的預算撥款。

美國大型博弈網站 Predictlt 數據顯示，與過去 24 小時相比，政府關門的機率已大幅飆升至 58%，幾乎達到 2 倍的增幅。

密西根州共和黨眾議員 Paul Mitchell 則預估，雙方於此案妥協的可能性並不樂觀，政府關門的機率可能進一步提升至 65%。

早在上周二 (11 日)，川普與眾、參兩議院的民主黨領袖就其提出的 50 億美元邊境修牆預算爆發激烈爭執，川普甚至在會後表示，若聯邦政府真的因為邊境修牆的提議關門，將會對此感到驕傲。

修築邊境牆是川普競選美國總統時的標誌性承諾之一，隨著與國會關係日漸激化，川普開始拿政府關門作為修築邊境牆的談判籌碼。

種種跡象顯示雙方的堅持似乎沒有轉圜餘地。金融博客 ZeroHedge 分析指出，由於雙方陷入僵局，部分政府部門關門幾乎已成定局。

若在截止日前仍未緩解目前的僵持態勢，包含內政部、財政部、國土安全部等部門在內，有近四分之一的聯邦政府機構將因缺乏資金而停擺，到時可能有 4 成的人被迫放無薪假，其餘 6 成的人仍須在無給薪的情況下繼續工作。