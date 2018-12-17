【富邦期貨】國內外金融市場早報

《台指期走勢分析》

美國股市：在美中貿易衝突持續下，市場對明年全球經濟成長減緩的憂慮逐漸升溫，投資人信心薄弱，上週五美國醫療保健大廠嬌生傳出早在 47 年前就知道嬰兒爽身粉中含致癌石綿，股價暴跌 10%，同時蘋股在遭分析師調降評等，股價再度下挫，衝擊美股四大指數全面收低。

台股觀點：白宮貿易顧問納瓦羅對美中貿易協商冷淡以對，同時中國證實逮捕第二名加拿大公民，駐加國大使更譴責逮捕孟晚舟為政治攻擊，使得華為事件更為複雜，中美貿易談判出現雜音，加上天風證券分析師郭明錤出具報告下修明年 20% 的 iPhone 出貨量，蘋概三雄股價再度走弱，股價跌幅均在 1% 之上，衝擊今日台股早盤跳空開低，收盤加權指數下跌 84.6 點，跌幅 0.86%；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超 157.51 億元；美中貿易衝突短期看來是難以解決，投資人已開始質疑 90 天大限前能否達成協議，上週 ECB 已率先調降明年經濟成長及通膨展望，本週則將迎來 FOMC 會議，由於美國近期經濟數據依舊強勁，但有鑑於全球經濟成場減緩風險升溫，FED 近期頻現鴿派聲音，此次會議決定可能左右明年的升息步伐，預期將在股匯市造成波動，建議可適度利用台指期貨為投資部位避險。

關注焦點：1)12/20FOMC 會議 。

