大房東注意！共享辦公室興起 承租A辦面積大增8倍

台北市 A 級辦公室租金節節攀升，台北 101 的每坪月租金甚至高達 4300 元高檔，讓「共享辦公室」成為辦公室市場最熱門的話題。根據房仲業調查，服務式辦公室，包括商務中心及進階版的共享辦公室成為市場新寵，10 年來承租 A 辦面積成長 8 倍，付出年租金逾億元，而其獲取的商機後大幅成長中。

「共享辦公室」(co-working space) 有別於傳統辦公室市場租期長、初期投入固定成本高的限制，再加上近年搭上共享經濟熱潮，因此客製化服務且租期彈性的共享辦公室從商務中心蛻變，成為市場新寵兒，其在台承租面積累計破 1 萬坪，10 年來承租 A 辦面積成長高達 8 倍，且單點需求規模暴增。

瑞普萊坊商業務業代理部資深經理陳瑛佳表示，企業租用共享辦公室不再是為了節省成本的考量，更進一步希望藉由共享辦公室營運商提供的彈性、完善服務及活潑氣氛，提高生產力。

根據瑞普萊坊調查近 10 年服務式辦公室承租案例，顯示服務式辦公室承租面積累計已突破萬坪，深耕多年的如英商 IWG 集團旗下品牌雷格斯、Spaces 承租面積累計達 4000 坪以上、第一家進入台灣的外商商務中心德事商務服務中心承租面積破 3000 坪，而本土商務中心大瀚環球商務中心承租面積近 2000 坪，今年 6 月熄燈的金石堂城中店也由港商進駐打造共享辦公室品牌 The Hive，面積不但持續增加，且土洋大戰方興未艾。

同時，「共享辦公室」需求往 A 辦移動，過去商務中心基於成本考量，業者選租 A 辦的機率低，但 2018 年承租 A 辦的服務式辦公室面積近 3000 坪，十年以來承租面積成長近 8 倍；其中，台北市 A 辦指標大樓，如台北 101、國泰置地廣場及南山廣場皆有進駐身影。可見高端或新創、新設企業需要更好的門面、服務，都會驅使共享辦公室的業者搶進 A 辦，也成為支撐租金行情的生力軍。

服務式辦公室承租的據點面積從單點約 300-500 坪的規模逐漸擴大至單點超過 1000 坪的大規模，其中單點承租破千坪的皆為共享辦公室，如德事商務服務中心自 2005 年進入台灣後，2018 年加碼增租南山廣場打造共享辦公室，合計單點承租面積共約 1400 坪，英商雷格斯旗下共享辦公室品牌 Spaces 承租宏盛國際金融中心共約 1300 坪，在共享辦公室的發酵下，無論租金負擔能力、面積需求都大幅增加，引起台北市辦公需求的漣漪，將成為大房東未來調整策略的重要參考。