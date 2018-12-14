台北101六度蟬聯地王 新光摩天大樓緊追在後

台北市地政局今 (14) 日公布 108 年土地現值，整體來看全市平均調幅為 0.8%，終止連續 2 年下跌走勢，108 年全市地王仍由台北 101 大樓以每平方公尺 176.8 萬元，連續 6 年蟬聯地王寶座，新光摩天大樓則以每平方公尺 174.3 萬元居後。

地政局表示，北市土地公告現值平均微幅調升 0.8%，終止連續 2 年跌勢，整體地價表現趨於平穩，其中，漲幅前 3 名行政區分別為松山區、中正區和萬華區，跌幅最多則為文山區、內湖區與北投區。

地政局指出，公告土地現值是作為課徵土地增值稅的依據，但因公告地價從每 3 年調整為每 2 年一次，所以明年不會公告地價，等同明年公告地價稅也不會調整。

地政局指出，受惠於信義商圈內百貨商場林立，加上大型商業辦公大樓持續投入營運，商業活動熱絡帶動租金走揚，公告台北 101 大樓土地現值為每平方公尺 176.8 萬元，每坪 584.5 萬元，較去年上漲約 1.55%，6 度蟬聯地王。

北市西區台北火車站前的新光摩天大樓，以每平方公尺 174.3 萬元，每坪 576.2 萬元奪下后座，自從 101 大樓從 103 年踏上地王寶座，終止了其連任 14 年地王的紀錄，但兩地的價差幅度依舊持續緊咬。

地政局地價科科長潘依茹表示，新光摩天大樓後勢是否看漲，端看西區門戶計畫發展是否能帶動西區商圈。