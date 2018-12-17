【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

高通要求中國禁售 iPhone XS 系列及 XR；蘋果計劃在德州花 10 億美元造新園區；國內老牌電鍋大廠旗下面板及太陽能矽晶圓廠向法院聲請重整與債權債務協商，金融股也受到波及；NB 品牌大廠營運陷低潮，將提列巨額一次性費用，本季將轉虧；華為孟晚舟事件擴大，使得美中加三國關係緊張，14 日台股受眾多利空打擊下，隨國際股市開低走低，類股跌多漲少，以致大盤無奈失守十日及月均線，終場加權指數收在 9774.16 點，下跌 84.6 點或 0.86%，成交額 975.48 億元。 OTC 指數收在 126.68 點，下跌 0.67 點或 0.53%，成交額 393.13 億元。

14 日台股失守 9800 點，日線結束連三紅，周線則收紅，日量縮水逾 16%，技術面略為退步。籌碼方面，三大法人同步賣超，其中外資期現貨偏空操作。 iPhone 新品銷售不佳，已實質影響到國內供應鏈財測，中國經濟受貿易戰影響，已出現放緩現象，部分經濟數據已步入衰退不予公布，此外，各國大廠已陸續傳出撤離中國，轉至低勞動成本國家生產消息，考量貿易戰前景不明，明年全球經濟將比今年更辛苦，建議多留現金保守操作，留意 19 日聯準會利率決策會議及會後聲明看法。

