鬧得滿城風雨的鋼鐵人笑到了最後：特斯拉已經滿血復活了！

必須要承認，特斯拉才是今年笑到最後的那個，在經歷一系列負面新聞後，公司滿血復活，股價重回高點。

就在幾個月前，華爾街還在抨擊埃隆 · 馬斯克 (Elon Musk) 的特斯拉：分析師稱特斯拉的股票「不再值得投資」，理由是馬斯克在推特和嘲諷中行為古怪；賣空者押注特斯拉股價將大幅下跌，押注特斯拉將難以償還其債務。

但意想不到的事情發生了：公司證明自己有能力提高了 Model 3 的產量，找到了作為電動車製造商的立足點。這改變了公司 3 季度的盈利狀況，同時扭轉了市場人氣。

第三季財報顯示，公司營收為 68.24 億美元，遠高於去年同期的 29.85 億美元；凈利潤為 2.55 億美元，首次實現盈利。營收和調整後每股收益均遠超華爾街分析師預期，推動其盤後股價暴漲逾 12%。

公司股價在經歷一系列波折之後，年末重回公司私有化鬧劇前的高位。

華爾街重新看漲公司，認為公司業務有利可圖，積極的自有現金流將在第四季顯示公司如何以一個穩定的速度生產汽車並賺錢。

但考慮到馬斯克喜歡發表不明智的言論，公司的這一切可能隨時發生改變。

上周日，在接受哥倫比亞廣播公司《60 分鐘》節目採訪時，馬斯克稱他並不尊重美國證券交易委員會 (SEC)，之所以遵守 SEC 和解條款是因為他尊重美國司法體系。

「我想澄清的是，我並不尊重 SEC，」馬斯克稱。他表示，自己遵守 SEC 的和解條款是因為他尊重司法體系。他還表示，自己親自挑選羅賓 · 丹赫姆 (Robyn Denholm) 擔任特斯拉新董事長。除了不想再次擔任董事長，馬斯克還願意「卸掉所有頭銜」，做個無名小卒。

在瘋狂地試圖提高 Model 3 產量的同時，特斯拉也在快速消耗現金——彭博社統計稱，今年年初，特斯拉每分鐘的現金消耗高達 8000 美元。

馬斯克在上個月的採訪中承認，今年夏天，特斯拉在試圖達到 Model 3 產量目標時，曾「像瘋了一樣失血」，「面臨嚴重的死亡威脅」，就在達到產量目標前幾周，公司還差點破產：

「由於 Model 產量坡道，特斯拉幾度面臨死亡威脅。基本上，公司瘋狂地花錢，血流如注，如果我們未能在短時間內解決這些問題，我們可能就死了。而解決這些困難非常艱難。」

但市場依然有懷疑者。

Cowen 分析師 Jeffrey Osborne 分析稱，特斯拉的槓桿率仍然很高，2019 年將是一場「艱苦的戰鬥」。他列舉了電動汽車稅收優惠到期、電動汽車缺乏被壓抑的需求等理由，而這些因素幫助特斯拉在 2018 年實現了盈利。