遭指嬰兒爽身粉含石棉 嬌生股價重挫 市值蒸發近400億美元

嬌生公司 (JNJ-US) 股價週五 (14 日) 下挫 10%，單日蒸發了近 400 億美元的市值 。《路透》報導指該公司幾十年來一直知道是其嬰兒爽身粉中含有石棉。

該公司一直在努力解決一些指控其滑石粉產品導致癌症的訴訟。但《路透》報導引用的文件和其他證據表明，公司高管、礦山經理、科學家、醫生和律師都知道這個問題，並沒有向監管機構或公眾披露。

這是嬌生公司 2002 年以來股價表現最糟糕的一天。

嬌生公司的股價暴跌橫掃華爾街。強生是廣受投資的個股之一，也是道瓊指數的成份股。

《路透》指出，它檢視的文件，包括證據和試驗證據，顯示從至少 1971 年到 21 世紀初，嬌生的原始滑石粉和成品嬰兒粉有時會檢測出少量石棉，這是一種可導致癌症的人類致癌物。

報導表示，這些文件還描繪了成功影響美國監管機構限制化妝級滑石產品中的石棉和滑石粉對健康影響的科學研究的計劃。

嬌生公司在一份關於該報導的冗長聲明中表示，「《路透》的報導文章是片面的、虛假的和煽動性的。」「嬌生公司的嬰兒爽身粉是安全的，不含石棉。」

該公司表示，嬌生公司、監管機構、獨立實驗室和學術機構的「數千次測試」，都證明其滑石粉不含石棉。該公司表示，它已經與食品藥品管理局 (FDA) 和其他全球監管機構進行了數十年的充分合作，並使用「最先進的測試方法」確保其化妝品滑石不含石棉。

2002 年 7 月 19 日，由於聯邦監管機構根據該公司一名前任員工指控一家工廠製造虛假記錄，嬌生公司股票下挫 16%。該工廠生產的貧血症藥物與嚴重的副作用有關。