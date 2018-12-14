【華冠投顧】回檔屬常態，下周將再度回升！

周四，歐洲央行利率決議，如市場預期的維持再融資利率 0% 不變，而資產購買計畫將於 2018 年底停止。歐央行長德拉基表示，歐元區目前經濟狀況呈現弱勢，未來經濟動能可能持續放緩。雖潛在通膨有上升之趨勢，但在貨幣政策上，我們仍需維持保守之態度。德拉基這一『放鴿』的談話之後，美元目前續維持於高檔不墜，而歐元仍呈現下降趨勢，具有持續往下滑落之氛圍。

美國總統川普一直以來，對於美聯儲的升息感到不悅，他認為利率走升是美股回挫的主因之一；且強勢美元對於出口的殺傷力極大。因此，這是否將影響到下周美聯儲利率決議的最終決策？繼續看下去吧！

美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 公佈利率決議，時間 12/20 台北時間 03：00，續關注。

12 加權，今日之回檔僅以修正波解讀，下周可觀察 9692-9631 支撐區之力道如何？

近期熱門股與值得關注之個股，詳見下述。

2327 國巨：看多！昨日之述『往另一角度思考，這是否又是個刻意的動作？為了壓低進貨所祭出的手段。該股本益比僅有 4.32 倍，股價仍偏低，預期低檔空間已不多，近期之回檔僅以修正波視之』。今日，於低檔破了 300.0 大關之後迅速彈升。下周暫觀測上方初步關卡 339.0-365.0 之區間。

2498 宏達電：看多！目前已逼近下方滿足區，下周關注下方 38.10-36.10 之區間。該股本益比僅 4.81 倍，預估股價利空反應已近尾端。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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