比利時與荷蘭也亂了！「黃背心」運動從法國蔓延歐洲

法國「黃背心」抗議活動引發全球關注，如今這種浪潮也蔓延到了歐洲其他國家。

據法國媒體 France 24 報導，在法國抗議活動愈演愈烈的同時，比利時也爆發了相同的抗議，而且導火索也和法國一樣，是由於居民燃油成本的上升。

因不滿政府增加燃油稅，上月底開始，大量法國開始民眾走上巴黎街頭進行抗議。他們身着黃色馬甲——一種所有法國司機都會配備的交通衣，因此這場抗議又被稱為「黃背心」運動。

隨著示威活動愈演愈烈，12 月 1 日巴黎標誌性建築凱旋門內部擺設遭洗劫，法國國家象徵瑪麗安雕像遭人砸毀，抗議人士甚至在凱旋門外寫上「馬克龍下台」的標語。外界認為，這是自 1968 年「5 月風暴」以來，法國最嚴重的社會動盪。

隨後，為平息動盪，法國很快宣布取消明年上調燃油稅的計劃，但是民眾的訴求並未因此得到滿足。本周法國總統馬克龍再度宣布，承諾每月最低薪資標準將上調 100 歐元，加班工資不計稅也不需要計入社保基數，月收入低於 2000 歐元的退休金領取者取消稅收上調的計劃。

比利時也出現相同的情況，抗議人士同樣身着「黃背心」，衝擊歐盟總部和附近的比利時政府大樓。在最初的抗議出現之後，比利時政府也宣布停止明年上調油價的計劃，但是抗議活動同樣並未平息。

歐盟統計局數據顯示，2017 年整個歐洲稅收對 GDP 的占比都在上升，其中法國稅收收入對 GDP 的占比最高，達到 48.4%。比利時緊隨其後，這個比例達到 47.3%。

比利時媒體 RTBF 援引當地經濟學家稱，比利時民眾生活成本在上升，雖然平均收入也在增長，但是底層民眾生活更加艱難。

France 24 在總結比利時抗議爆發背後的原因是提到：

兩個國家（法國與比利時）爆發抗議活動，都是因為民眾每個月要為生計發愁。

布魯塞爾同時又是歐盟總部，但是議員們對於眼前問題都無法解決，這讓比利時民眾更加憤怒。

一名示威者指着歐盟機構建築表示，「這些制定法律的人，就是讓我們的處境日益艱難的人。我們口袋空空，我們不應該被稱作『黃背心』，而應該被稱作『空口袋』（empty pockets）。」

在荷蘭，民眾同樣因為福利問題舉行抗議活動，不過規模要比法國和比利時小得多，媒體報導稱當地也並未出現暴力衝突。荷蘭首相 Mark Rutte 對示威者表示同情，稱將會在民眾福利上增加支出，不過當地媒體稱政府如何兌現這一承諾仍不得而知。