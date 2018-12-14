匯豐2019年3類風險預測 如何免受股市波動衝擊？

股市就是在恐懼和貪婪之間循環。

最近恐懼佔上風，12 月 S&P 500 指數跌逾 4%，S&P 500 波動率指數上升 18%，就算是平盤作收的日子，盤中走勢也可能很劇烈，例如這週二終盤僅小幅收低 0.04%，但盤中震盪卻超過 2%。

對華爾街來說，波動就是風險的同義詞，高波動股票意味著你恐怕得低價拋售以求換現金走人。然而，波動衡量指標仍只是市場上真實風險的量化表現。

根據 HSBC 週三 (12 日) 報告，該行將風險分作三類：事件風險、市場風險和流動性風險。

1. 事件風險

HSBC 特別強調 2019 年要注意的 2 大事件風險：貿易緊張局勢和歐元區的成長。

2018 年貿易恐懼全年如影隨形，總算近日中美雙方同意推遲調高關稅的行動至明年 3 月，但若未能達成協議，恐也得面臨原本 10% 的關稅遭調高至 25%。

今年歐洲成長已經放緩，但英國脫歐提高了進一步放緩的風險，明年的歐元可能因此承壓，如果歐元貶值，美國企業在歐洲的營收也會受挫。

2. 市場風險

HSBC 點出，2019 年市場風險主要是利潤下降對股價估值的衝擊。

HSBC 強調，因為目前美企利潤處於歷史最高水平，工資成長加速，估計 2019 年這兩點都很難維持下去，如果利潤縮減，不只影響收益，還會壓縮市場的本益比倍數。

目前 S&P 500 交易價格約是 2019 年獲利的 15 倍，符合過往數據，但在金融危機期間，該倍數會一直下降至約莫 10 倍。

3. 流動性風險

HSBC 也檢驗了流動性風險，過去 5 年來，S&P 500 企業增加了超過 1 兆美元債務，如果 Fed 升息，企業要以債務再融資就會挫傷獲利，因為債市的問題可能會蔓延到股市上來。所有 CCC 級的高收益美國債券，有 1/3 需要在未來 4 年內再融資，這些行動都增加債市短時間下挫的可能性。

另外還有一些風險會推動現下的市場波動性，但投資者也不是每件事情都需要擔心。

「非系統性風險」

這意味著僅針對一檔股票或一種股票組合的風險，例如臉書執行長祖克柏被公車撞了這一類的事，當然沒人希望發生這種事，但發生後，其風險比較偏向臉書獨有的風險。祖克柏持有該公司 B 普通股 77%，每股占 10 份投票權，即占全體總票數的 51%

自數據隱私醜聞案爆發以來，臉書一直備受打擊，今年迄今跌幅近 20%，且較 52 週高點下滑 35%，交易價格在明年預估 EPS 的 16.7 倍，雖然一年營收成長超過 20%，但現在價格接近史上低點。

保護自己免受波動衝擊的便宜方法

《巴倫》專欄報導建議，美光 (MU-US)、 Baxter International (BAX-US) 和 Darden Restaurants (DRI-US) 是 S&P 500 來自不同產業的三檔股票，綜合了低債務、低波動性和價值良好三點，目前這三檔宜逢低入場。

美光交易價格為獲利 3 倍，而且沒有淨債務；Baxter 過去 5 年來已經大幅清償債務；Darden 不只清償債務，其波動性低於整體市場。

當然，這些只是尋覓低風險股票的起點。

投資者也可以購買與風險正相關的資產，作為進一步防範風險的辦法，例如購買 VIX 或者股票期權。通常這些類型的資產是一個投資組合中的一小部分，這可能只適合能夠承受所有波動性的投資者。