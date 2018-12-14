理柏：美股股票基金單週失血460億美元 史上新高

研究機構理柏 (Lipper) 週四 (13 日) 公佈統計顯示，在過去一週投資人謹慎保守顯著升級情況下，美國股票基金失血金額創下紀錄，債券基金流出數更高達上百億美元。

據該研究機構指出，美國股票共同基金和 ETF 流出超過 460 億美元，史上最高，同時有接近創紀錄的 130 億美元逃離債券基金。數據顯示，相對低風險的貨幣市場基金流入 810 億美元，也是史上新紀錄。

這波資金逃亡潮似乎顯示投資人信心在今年持續瘋狂的上下震盪中開始遭到破壞，導致許多人在股票和債券基金中遭受損失，這種情況很少同時發生。

年終數據也可能反映出與資本收益分配相關的變化，以及投資人因稅收或其他目的重新評估其持股，儘管之前淨流出資金從未在一週內達到如此高的數字。

聯準會升息、企業借貸成本高昂、短期債券相對殖利率上升、美中貿易緊張局勢以及企業獲利成長放緩等，都讓投資人極度不安。理柏表示，截至 12 月 11 日，美國股票型基金平均下跌 6.3%，債券基金下跌 0.9%。

本週淨流出的資金中超過 450 億美元來自股票共同基金，這是散戶投資人最愛的投資工具。

理柏的每週計算週期是從週四到週三的 7 天，最久的記錄可以追溯到 1992 年。

根據美國個人投資者協會 (AAII) 針對最近一週的廣泛追蹤調查，5 年多來散戶投資人對股票表現最悲觀，49% 的人預計股市將在未來 6 個月內下跌。