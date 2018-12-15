乖乖家變：食品老廠接班歹戲重演

文、攝影●陳承璋

12 月 6 日，老牌零食品牌乖乖舉行股東臨時會，只用了 30 分鐘，二代中的哥哥廖清輝，成功集結家族成員，以 55％過半股權，透過「大同條款」（指《公司法》第 173 條之一），召開股東臨時會改選董監，拿下二董一監，取代弟弟當上董座，弟弟廖明輝和外部人士張貴富只拿下一董。

這個 1969 年就問世的「國民零食」，是大家小時候的美好回憶，綠色包裝的椰子口味乖乖，還是從台積電、高鐵、到銀行 ATM 等各大產業機房裡的守護神，不放一包不心安，就怕當機找上門。豈料，卻在邁入 50 週年之際發生家變。

二代約 60 歲接棒，組織老化

「廖清輝只有 10％股權，其他股東也老了，容易被他拉（拉攏）過去。」敗陣的張貴富接受《商業周刊》訪問時，憤憤不平指出。

家變的地雷，早就在 2004 年埋下。

內部人士透露。早年乖乖也跟多數台灣中小企業一樣，赴對岸拓展市場。1993 年哥哥廖清輝銜父命西進，但遲遲無法在「水很深」的中國市場做出好成績，2004 年，乖乖在中國擴張太快出現鉅額虧損，台灣母公司差點受牽連。受挫後，他完全退出未再介入營運，由弟弟廖明輝跟父親創辦人廖金港坐鎮。13 年，乖乖創辦人廖金港以高齡 91 歲過世，幾乎是上班到生命最後一刻。廖明輝此時接班，也已是約 60 歲的耳順之年。

廖明輝當家後曾戮力革新，在 2015 年找來公司創辦以來首位專業經理人趙明。趙明與里仁、各地農會等合作，推出芒果、紅藜、香蕉等限定口味米製乖乖；他也曾與台積電合作，於 2016 年台南大地震後，替受重創的 14A 晶圓廠生產 5 千包專屬乖乖，包裝印上「機台乖乖不出包」成功引起話題。

經理人革新 2 年，難甩包袱

經理人雖在產品上求變，但內部組織已嚴重老化，400 名員工中，竟有高達 2/3 年資都超過 25 年，且多由家族人士把持。

「乖乖喔？這家不好已經很久了。」一位食品業二代聽到乖乖家變消息，反應竟然是：不意外。同業分析，乖乖一包在全聯賣 16 元，價格拉不上去，加上乖乖本來的消費族群是幼齡兒童，現在又面臨少子化，不大改造，很難翻身。

同業中，例如生產可樂果的聯華食品，已啟動智慧製造，利用大數據分析抓住消費者喜好，將可樂果口味從 2003 年的僅有 3 種，如今增加至 11 種。

近年食安事件頻傳，乖乖從黑心油、塑化劑、銅葉綠素鈉到今年初的發霉蛋，全都榜上有名，「老員工過於依賴過去的做法，沒有改變配方、改變傳統的採購方式，就很容易碰到食安問題，」業界人士觀察。

趙明奮鬥兩年後，於今年 8 月閃電離職。「那些限量產品幾乎都是他親自一一去談，可以明顯感受到，自從他離開後，乖乖又回到過去那個傳統的樣子，」知情人士透露。

退出營運的長子，逆襲成功

改革未成，知情人士指出，弟弟廖明輝疑似為了彌補中國虧損等原因，在去年將手中高達 25％股權，轉讓給非家族成員張貴富。豈料，今年九合一選舉中，張貴富投入金門縣議員選戰，對外稱自己為乖乖總裁，名片上更印著乖乖商標。

家族成員早已對乖乖業績不振不滿，「張貴富的參選犯了 2 個錯，一個是賣祖產，另外是讓外人在外面打著自己的名號參選，否則家族成員怎麼會轉而支持退出經營權這麼久的哥哥？」知情人士指出。

值得注意的是，若第一代有規畫性的讓兄弟更早接班、磨合，一場只因理念不同而突來的家變，不會這麼容易發生。

類似的家變關鍵字，在味全、金蘭與泰山身上，已經出現過。

安侯建業聯合會計師事務所會計師郭士華分析，企業若要接棒順利，至少要花 10 年至 20 年，一方面讓後代有機會摸清企業營運，二方面是要讓後代磨合，乖乖接班確實太晚。

「食品界比其他台灣家族企業保守，且多半家族後代人數眾多，股權分散，」資誠會計師事務所副所長郭宗銘觀察，如果後代經營碰上意見不合，很容易遭第三方乘機買下股權，丟失經營權。

勤業眾信與新加坡管理大學的研究也顯示，亞洲家族企業高達 44％家族成員在接班前，未進入決策核心、沒做好接班準備。

一場乖乖家變，幾乎反映出台灣企業接班會碰到的問題：太晚交棒、老臣不服、家族成員意見不一等等。大同條款生效後，企業被變天的機會只會增加，主事者得更早布局，才不會重演同樣悲劇。

【延伸閱讀】

晚交棒、外人插針……，家變常見 4 大地雷——台灣食品業家變事件表

■味全：

▪家變原因：

．創辦人黃烈火 74 歲交棒，大房長子黃克銘與二房長子黃南圖大齡接班

．兄弟共治個性不合，公司虧損股價大跌，1998 年頂新集團入主

■金蘭：

▪家變原因：

．2005 年鍾家第 4 代接班，10 年內堂兄弟鬩牆，聯合第 2 大股東范姓家族取得經營權

．中間訴訟不斷，於 2016 年各退一步暫告段落

■葡萄王：

▪家變原因：

原定接班人長子曾盛陽，負責中國業務表現不佳被踢出接班團隊，卻涉散布秘方的內鬼事件

■泰山：

▪家變原因：

．接班到第 3 代，股權分散，連 2 年家族內訌

．2018 年一度被保力達吃下 2 成股權，緊急動員才保住江山

整理：陳承璋

來源：《商業周刊》 1622 期

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