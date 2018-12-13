廖義榮：適當的財務規劃，讓你無痛退休

文．洪寶山

財務規劃」既了解個人資產，還能創造人生幸福感。根據內政部統計，台灣人平均壽命八○．四歲，創下歷年新高，同時高於全球平均的年齡水準。隨著醫療科技的發達及生活品質的提升，退休後日子長達二、三十年皆有可能，大眾又該從何開始。

擔任獨立理財規劃師的廖義榮顧問，多年來提供個人或家庭財務規劃等諮詢，將個人資產做客製化且全方位的健康檢查。他不僅打理顧客的財務狀況，也順帶推廣正確的理財投資觀念。

理財前必須先學「理債」

廖義榮認為將金錢發揮最大效用，不淪為錢財奴隸，必須先擁有兩個觀念：一、正確理財價值觀；二、未雨綢繆的危機意識。他從諮詢案例中發現，大部分民眾往往是無計畫性的金錢流動，他強調，「財務規劃就是將資源用在對的方向，不是無限制的花用。」但也不是一毛不拔，而是要創造愉快的幸福感。

他也提出「債務」分為兩種。一種是良性債務，常見的是買房投資等。另一種是不良債務，債務超出個人負擔能力的統稱。債務金額若超過每月支出的一半，必定影響生活品質。因此，他建議欲購屋者，須衡量貸款是否控制在四○％以內，避開不良的債務循環。

廖義榮打趣說道，若以「禿子跟著月亮走」這句話延伸至理財上，就是借錢的光，將錢發揮正常的用途，創造個人的美好人生。他建議大眾每月可撥出薪水的二○％來強迫儲蓄，了解個人的資產及負債，才能精準計畫及準備未來的儲蓄和投資方向。

因此，廖義榮提出一套符合上班族的薪資分配比例「5221」。將每月薪水的五○％供食、衣、住、行等生活支出。二○％運用在儲蓄、投資等。一○％則在保險、稅金等固定支出。另外二○％可以做短期的目標規劃，如：出國旅遊、娛樂等，讓你自覺財務規劃是快樂的投資行為。

依大環境改變，人類的平均壽命延長，未來的不可預知性愈高，退休金究竟要準備多少數字才足夠常讓許多民眾困惑。而國人對退休金概念並不健全，經常看報章雜誌提及退休金須備有一千五百萬甚至三千萬才可退休，這並不是完全正確的觀念。廖義榮說，其實只要了解自己未來開銷及收入來源，經過試算及檢視知道自己從現在開始每月該儲蓄多少，每年能在投資中提領四％至五％的退休生活費，如此持續下去也能讓你無痛退休。

具體投資分配讓你無後顧之憂

廖義榮也提供民眾一份「退休支出、收入預估表」及「退休現金帳戶」的自我檢視工具。前者可計算出 (A) 每月的總支出及 (B) 預計退休後的月收。(B)-(A)=(C)退休後財務平衡，就可了解退休後所需要的金錢，而往後還剩多少缺口尚未補足。不過，當中的通膨係數也必須列入考量才萬無一失。後者將規劃退休後的現金流能從哪裡匯入，一部分是勞保年金、保險給付、投資帳戶等，善用以上工具就能掌握退休金來源，不會過於憂愁。

此外，廖義榮在投資面鼓勵民眾投資必須分散風險做資產分配。被動投資是目前不錯的投資趨勢，如：ETF「指數型股票基金」。一支 ETF，可內含幾十檔甚至百檔個股，不但產業不同，還能降低風險。因為「退休規劃的目的，不只看報酬率，而是要控制風險。」

而另一種是高收益債基金，許多民眾因它一年可達到六％配息的誘因而趨之若鶩，但廖義榮提醒一次金融風暴就有可能讓基金下跌五○～六○％。屆時十年的配息不但歸零且本金還虧損。所以他再次強調，投資要看整體報酬率，不只看配息比例，若本金虧損也得不償失，須兩者加總才能判斷它的投資績效是否得宜。

不同年齡層財務規劃建議

三十歲以下小資族剛出社會，廖義榮建議先累積出第一桶金，將薪水投資在基金或 ETF。他解釋，投資是為了績效增長，能讓投資本金一直增加，才能累積出第一筆資產。有了第一桶金後，隨著母數的增加也更容易存到第二桶金。

四十歲正值壯年期，會有因家庭關係須存兒女教育基金、繳房貸等支出，很多人因此將退休規劃放在人生計畫的最後一項。廖義榮對此感到相當可惜，他認為財富累積需趁早，因為時間的複利效果非常可觀，二十歲累積與四十歲起步會相差約五倍的成本，中間就整整相差二十年的循環累積。

五十歲才開始的投資人也不用灰心，廖義榮樂觀的分析，此刻距離退休還有十五年，只是要多費點心力做財務統籌，整理出能動用的資產剩餘，有效運用投資工具，選對投資標的，就來得及準備且存到一筆退休金。

廖義榮同時提出另一套「三桶水理論」，這套機制則適合退休族群運用。因為退休族不會有薪資收入，當然就不能承擔任何過大的風險。若全存放銀行定存利息一％，而未來通膨可能高達三％，資產只會越放越少，無法符合退休需求條件，就得安排財務布局。

第一桶為二年內花用的錢，可存至固定工具，如：定存。第二桶為三至十年的財務，放置於債券基金等配息工具。第三桶十一年以上的財務，規劃在長期投資，如：積極型投資工具。若第一桶的水即將用盡，就往上提領第二桶的水，以此類推。以上策略不但降低投資風險，還能維持一定比例持續投資。

理財規劃顧問的全方位建議

退休，不單單只是財務問題，可說是多項環節拼湊而成的。廖義榮理出一份「退休藍圖」。其中包含環境、身心靈健康及興趣嗜好等，成為退休考量的種種因素。他舉出一實際案例，某位五十歲退休人士，遭公司解雇後，開始學習木工製家具，但驚覺退休金不足狀況。經過規劃諮詢後，決定將房產售出一棟取得資金，增加投資金額，以利後續規劃。但以上策略都是經過整體的專業安排，才能無後顧之憂的順利執行。

同時，廖義榮提出理財專員與理財規劃顧問不同之處。第一，國內金融生態與國外不同，因為業績上的要求，理專較無法做細部財務規劃及評估適當的投資商品。反之，獨立理財規劃顧問不屬任何金融機構，較能提供客觀且獨立的建議，依顧客需求量身打造適合的財務規劃，評估合宜的金融工具滿足顧客財務目標。

廖義榮說，雖然國內對個人的生涯財務規劃尚未風行，但現今理財規劃的產業有慢慢轉型。只是民眾第一時間還是先接觸到金融機構的理專等人，若針對個人財務規劃，兩方規劃其實會形成一種矛盾與衝突。造成理財規劃顧問在執行上也面臨一些法規的挑戰，使得專業受限，這都是未來需要改善的方向。

總結一句，為未來提前準備，財務規劃的目的就是「把現在賺的財務託付給未來的自己」，這是廖義榮在退休前後，一直想將這觀念帶給國人，也是他最大的期望。

來源：《理財周刊》 955 期

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