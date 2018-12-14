乾杯旗下頂級和牛專賣店曝光「和牛47」預計1月下旬開幕

連鎖餐飲集團乾杯 (1269-TW) 第 4 季展店力道強勁，海內外共開出 9 家店，而即將在微風南山 47 樓開出的頂級和牛專賣店，也確定以「和牛 47」為名登場，預計 1 月下旬開幕。

「和牛 47」平均客單價約 3000 元，比起目前客單價最高的老乾杯信義店 2000 元左右價位還要高出約 50%，藉此搶攻頂級客群。

乾杯董事長平出莊司日前曾表示，新品牌和牛 47 採用的是乾杯進口最好的肉品，除部分品項與目前老乾杯略有重疊，可說是把乾杯集團最好的肉品集結在此，成為「和牛專賣店」尤其集團旗下有「乾杯食品」作為後盾，可取得眾多不同產地的日本和牛，比起其他同業更具競爭優勢。

除了將開幕的和牛 47，目前乾杯旗下的「老乾杯」和「黑毛屋」均有銷售日本和牛，因日本和牛價位高於澳洲和牛，有助推升客單價。

而在既有的品牌中，乾杯仍維持展店腳步，12 月仍持續積極布局中國市場，老乾杯首度進入北京設點，深圳也將開出老乾杯 2 號店以及乾杯燒肉居酒屋。

乾杯 11 月合併營收 25.91 億元，年增 18.73%，展望 12 月，隨著耶誕節、跨年和尾牙聚餐旺季報到，乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」、「黑毛屋」和「KUA`AINA 漢堡」等品牌均推出耶誕跨年套餐，而「乾杯」和「老乾杯」加開或延長營業時段，「老乾杯」更祭出離峰時段 8 折的超優惠活動，為年底前的做最後衝刺。