乾杯出售台灣一風堂全數股權 處分利益挹注EPS 1.26元

連鎖餐飲集團乾杯 (1269-TW) 今 (12) 日召開臨時董事會，決議在 9 月 28 日處分子公司乾杯拉麵 (台灣一風堂) 全部股權予 CHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.(日本一風堂)，交易總金額 5850 萬元，預估處分利益約 2200 萬元，換算可挹注每股純益 (EPS) 約 1.26 元。

乾杯說明，價格參考依據是由第三方出具的交易價格合理性意見書，並考量產業現況與前景所訂，買方預計 9 月 28 日付款，在交易完成後，乾杯可重整集團經營資源分配。

乾杯集團董事長平出莊司強調，乾杯拉麵去年虧損，今年致力改善經營費用，近幾個月體質已逐漸改善，但因應集團發展方向，希望投入更多人力與資源在海外市場，並聚焦燒肉、鍋物等牛肉事業，因此才決定退出經營 6 年多的拉麵市場。

據了解，一風堂日本母公司在接手經營後，將持續耕耘台灣拉麵市場，原定的展店計畫也將如期進行，力求無縫接軌。

乾杯旗下一風堂於 2012 年 5 月在台灣開出首店，目前共有 8 家分店，據觀察，乾杯拉麵去年營收 3.13 億元，年減 3.36%，營業虧損為 267 萬元，稅後虧損 1400 萬元，較前一年度虧損增加 1.88 倍。