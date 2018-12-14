兩大光電板廠志超、健鼎 皆表態與華映無業務往來

大同 (2371-TW) 集團旗下的 TFT LCD 面板廠華映 (2475-TW) 由面臨財務周轉困難，擬進行緊急處分並申請重整，如此一來，可能形成供應商對於華映的債權暫時遭到凍結窘況，不過，台商兩大 LCD 光電板廠志超 (8213-TW) 與健鼎 (3044-TW) 表示，目前都未與華映有業務往來。

華映的業務上，面板呎吋已走向中小呎吋利基型產品，且出貨規模也不大，難與目前市場主流的大呎吋面板的電視面板廠競爭，光電板業者指出，依現有的大型光電板廠生產規模而言，都不會去承接來華映體系的光電板訂單。

依照健鼎的最新出貨結構比重來看，健鼎第 3 季營收 147.23 億元，其中汽車板 18.9% 比重最高，其次手機 18.1%，第三則為光電板 15.6%；三者合計占健鼎第 3 季營收 52.6%。

志超去年營收比重中，LCD 光電板占 41% 比重最高，NB 板占 29%，TV 板占 10%，Light Bar 板占 6%，汽車板占 5%，工業用板占 4%，觸控板占 2%，SSD 板占 1%；志超副總經理胡秀杏日前於法說指出，志超今年上半年比重沒有太大改變，志超正循原有生產、供應 NB 板產業體系，並爭取切入伺服器高層數板訂單，目前正在認證中。

而胡秀杏今天上午接受訪問時也指出，目前志超並沒有與華映有業務的往來。