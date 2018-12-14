台灣主要報紙重要財經新聞 2018年12月14日

華映昨（13）日突然宣布，因為積欠子公司大陸華映科技約「人民幣」33 億元的貨款，大陸華映科技要求償債，香港銀行也抽銀根，華映董事會決議向法院聲請公司重整和緊急處分，並且與大陸子公司切割。華映成為台灣第一家申請重整的面板廠，也顯示面板業景氣寒冬來臨。

華碩手機業務未見起色，昨（13）日宣布為改善營運體質，本季將提列一次性費用約 62 億元，估計衝擊每股純益在 8 元以內，本季將轉虧，不僅是 2010 年與和碩品牌代工分家以來首度單季虧損，全年每股純益恐低於 6 元，也是分家來最差。

歐洲央行（ECB）13 日決議，今年底結束量化寬鬆（QE）政策，但到期證券回收的本金將重新投入市場，且至少在明年夏季結束（8 月底）前不會提高利率，總裁德拉基也承認歐元區經濟成長有偏下的風險，市場認為德拉基對明年展望的談話偏向鴿派，歐元盤中貶 0.3%。



經濟日報

華碩提列 62 億元費用 Q4 轉虧

外資翻轉 終結連七賣

ECB 量化寬鬆年底結束

工商時報

大同集團連環爆

陸對美釋善意 買大豆＋降汽車進口關稅

台北 101 跨年煙火 找到金主了...

聯合報

專家預測 明年美元看貶日圓看升

綠能證券化商品 將開放公募

不堪虧損 華映聲請重整

蘋果日報

沈振來閃辭 華碩採雙 CEO

市佔率 1 趴太慘 三星中國手機廠黯然熄燈

半導體吹冷風 台股基金挑戰大

中國時報

台商回流 經部擬納中小企業

補足核後端基金 每戶年電費恐多 1400 元

最短命董座 林美珠不到 24 小時閃辭台灣金聯

自由時報

阿里旗下電商登台 蒐走商情資料

北京對美讓步 傳擬修改「中國製造 2025」

國安風險 日要求 14 產業禁用華為、中興