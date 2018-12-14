〈財報〉Adobe營收年增23% EPS有待加強

軟體巨頭 Adobe (ADBE-US) 週四 (13 日) 發布了第 4 季度和 2018 財年的財報。這間 Photoshop 的製造商表示其業績再次擊敗了季度和年度收入的記錄，但還是有些數據未達到華爾街的預期。其股價週四盤後下跌 1.12% 來到 245.30 美元。

Adobe 股價趨勢圖 / 圖：谷歌

Adobe 第 4 季度財報顯示：

非 GAAP 每股純益 EPS 為 1.83 美元，低於華爾街預期的 每股 1.88 美元。

營收為 24.6 億美元，比去年同期增長 23%，也高於華爾街預測的 24.3 億美元。

淨營收為 6.78 億美元。

這是 Adobe 自去年 10 月以 47.5 億美元收購營銷自動化公司 Marketo 以來的第一份財務報告。 Adobe 表示，此次收購在第 4 季度增加了大約 2100 萬美元的營收。Adobe 之前會為其各種雲端和業務部門分配營收貢獻，但這次財報僅提供了年增指標。

該公司表示，其數位媒體部門 (包括 Creative Cloud) 的收入比去年增長了 23%，而數位體驗收入增長了 25%。Adobe 表示其第 4 季度的年度經常性收入達到了 4.3 億美元。

Adobe 財報 / 圖：adobe

今年 Adobe 財年的業績也好壞參半：

公司報告營收為 90.3 億美元，高於分析師預測的 89.9 億美元。

每股純益 EPS 為 6.76 美元，低於分析師預測的 6.82 美元。

執行長 Shantanu Narayen 在準備好的演講中提道，「2018 年，我們對產品組合進行了大量投資，進入了新的市場，並進行了戰略性收購，我們認為這將推動持續的營收和利潤」。

展望未來，Adobe 表示正在更新其收購 Marketo 的前景，第一季度 EPS 目標為 1.60 美元，營收為 25.4 億美元。分析師預計同季度 EPS 至少 1.88 美元，營收 25.2 億美元。