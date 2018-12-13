高通蘋果專利戰蔓延至美國本土 監管機構考慮禁止進口iPhone

高通（Qualcomm）和蘋果公司（Apple）之間曠日持久的專利戰近日陡然進入高潮。繼福州市中級人民法院裁定禁止蘋果在中國進口、銷售部分 iPhone 之後，高通公司又向美國貿易機構申請 iPhone 進口禁令。

一旦進口禁令生效，那些使用英特爾晶片並使用 AT&T 和 T-Mobile 兩家行動營運商網路的 iPhone 7、iPhone 8 和 iPhone X 將受到影響。

彭博社稱，美國國際貿易委員會周三表示，將仔細斟酌一位美國法官 9 月份提出的關於 iPhone 進口禁令可能損害美國在 5G 技術領域的競爭優勢的說法，還將研究蘋果侵犯高通三項專利之一電池節能技術的調查結果（功率放大器和圖形應用這兩項專利已證實並未侵犯）。

這就是說，美國國際貿易委員會似乎正嘗試在 iPhone 進口禁令問題上設法達成一些妥協，以保護美國在 5G 這個新一代行動通訊技術中的主導地位。

此前，英特爾聲稱如果美國下令禁止進口 iPhone，那他們將退出高端晶片市場——iPhone 多款機型使用的是英特爾的晶片，包括 iPhone 7、iPhone 8 和 iPhone X。蘋果是英特爾高端基帶晶片唯一的客戶。

三星和華為也生產高端基帶晶片，但只供應自家的手機。目前來看，這兩家公司不太可能在這場專利大戰中給主要競爭對手蘋果公司提供什麼幫助。

美國國際貿易委員會表示，將於 2 月 19 日公布最終決定。

蘋果公司聲稱，高通公司收取的費用太高，因此過去一年多以來拒絕支付任何費用，這使高通公司損失了數十億美元的利潤。

高通為老款 iPhone 機型及其他品牌的高端行動設備供應晶片。不過，出售晶片並不是高通最大的利潤來源，他們最賺錢的是通訊技術專利授權使用費。

使用了高通晶片的蘋果每賣出一部 iPhone 都要付給高通相應的專利授權費。而蘋果公司認為，這是不合理的。

在各大高科技通訊企業大規模布局 5G 之際，專利使用費將來顯然是一筆不小的負擔。

高通早前公布了 5G 專利費標準，在單模式手機中收取手機銷售價格的 2.275%，在多模式手機中收取銷售價格的 3.25%。據媒體測算，包括 5G iPhone 在內，5G 手機最少承擔的專利費高達 21 美元，相當於 144 元人民幣。其中，蘋果需要給高通支付大約 13 美元的專利費。