陸商務部：中美磋商進展順利 農產品、能源、汽車已達共識

中國商務部新聞發言人高峰昨 (13 日) 表示，中美雙方團隊就磋商細節保持著密切的溝通，進展順利。高峰表示，農產品、能源、汽車等是中美雙方已達成共識的具體事項，其具體細節將陸續公布。

談及中國是否已經恢復購買美國黃豆，高峰稱，黃豆一直是中國進口美國農產品的重要品種，國內有巨大市場需求。如有進一步細節，中方將及時通報。不過據美國農業部消息，中國已向美國豆農採購 113 萬噸黃豆，是中國半年來首度採購美國黃豆。

12 月 11 日中美進行了電話溝通，高峰表示，這次通話中，中美雙方就下一步經貿磋商工作的時間表和路線圖交換了意見。中美雙方團隊就磋商細節保持著密切的溝通，進展順利。

中方會不會計劃派一個代表團到美國去開展進一步磋商？對此高峰表示，目前雙方正在保持密切聯繫。「中方歡迎美方來華開展磋商，也對赴美溝通持開放態度。」

高峰表示，不願意看到美企和消費者，因美單邊措施受到更多壓力。希望美方不要低估中方的決心、信心以及能力。只有攜手妥善解決中美兩國的摩擦，才是正確的選擇。

商務部昨日公布數據，2018 年前 11 個月，中國共遇 101 起貿易救濟調查，涉案金額總計 324 億美元，分別比去年同期增長 38% 和 108%。

高峰稱，這上百起貿易救濟調查共來自全球 28 個國家和地區，其中美國、印度、加拿大和澳大利亞最多。鋼鐵、化工、建材等行業是貿易摩擦「重災區」，立案數量多、涉案金額大。分類型看，針對中國的反傾銷調查最多，達 57 起；反補貼 29 起；保障措施 15 起。