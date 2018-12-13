陸外交部證實：加拿大2位公民因國安因素接受調查

中國外交部今 (13 日) 證實，兩名加拿大公民康明凱 (Michael Kovrig) 及邁克爾 (Spavor Michael) 被懷疑危害中國國家安全，正在接受調查。

中國外交部發布消息指出，「加拿大公民邁克爾，英文名：Spavor Michael Peter Todd，因涉嫌從事危害中國國家安全的活動，於 2018 年 12 月 10 日，被遼寧省丹東市國家安全局依法審查。目前，案件正在審理中。」

在此之前，加拿大官員表示，Spavor 告知加拿大政府，遭到中國當局問話，之後就下落不明。

加拿大官員說，Spavor 在中國經營一家名為白頭山文化交流的非營利組織，曾組織學術訪問團、旅遊團和商業代表團訪問北韓。有報導指出，他還協助前 NBA 球員 Dennis Rodman 訪問北韓的行程。

中國外交部發言人陸慷週四 (13 日) 證實，表示中方有關部門已先後對康明凱和邁克爾依法採取強制措施，案件目前正在偵辦中。

陸慷昨天表示，康明凱現在所屬的非政府機構國際危機組織在中國沒有登記，暗示他在中國的活動，違反了去年開始實施的《境外非政府組織境內活動管理法》。

由於兩名加拿大人被扣留，都發生在華為創辦人長女孟晚舟之後，引發外界「報復」聯想。孟晚舟已於 12 月 11 日交保獲釋，聽候引渡決定。

加拿大外長 Chrystia Freeland 表示，加拿大外交部在孟晚舟被捕之前，於 11 月 23 日所發布，有關去中國旅行須保持「高度警惕」的警告沒有改變。