0206期權大屠殺懲處首部曲 金管會開罰三家期貨商近百萬元

今年 2 月 6 日台股大跌 500 多點，期貨市場引發震盪，近百名投資人遭到強制平倉，散戶損失超過 40 億元，被市場稱為「0206 期貨大屠殺」，金管會今 (13) 日表示，已經陸續裁罰 3 家期貨商，包括康和期、日盛期、玉山證，合計共罰了 96 萬元。

今年 2 月 6 日爆發期權大屠殺，投資人慘賠逾 40 億元。金管會近期陸續開罰 3 家期貨商，包括玉山證券兼營期貨部門、康和期貨、日盛期貨，共罰款 96 萬元。但金管會主委顧立雄指出，這次開罰只是剛好發生在 2 月 6 日的內控缺失，嚴格來說不算是針對當天強制平倉的處分，會後續再處理。

證期局表示，0206 期貨選擇權事件，分兩部分處理，一是期交所就期貨商進行 0206 當天的交易查核，查核後發現有違反內控缺失，近期陸續開罰 3 家期貨商，都是在那天發生內控缺失，其中，8 月 13 日開罰玉山證券兼營的期貨部門 24 萬元，依規定不能給客戶建議卻給了客戶下單建議；9 月 3 日開罰日盛期貨 24 萬元，則是有超額損失，當天應該要幫交易人墊進去卻沒有墊；昨天開罰康和期貨 48 萬元，因為應平倉卻未平倉。

但金管會強調，上述 3 個開罰案，只是因為時間點發生 0206 那天的內控缺失，嚴格來說不算是強制平倉的處分。

金管會表示，針對真正的 0206 期權事件，主要是期貨商替客戶代沖銷糾紛，期交所正在陸續查核當中，證據收集完後才會有後續處理，期交所也會斟酌兩邊和解的情況，做一次性處理。

根據證期局統計，截至 10 月底止，向投保中心、評議中心或金管會申訴的糾紛約 190 多件，其中有 58 件已和解，但未計入投資人直接走法院途徑的案件。

證期局也表示，0206 期貨選擇權事件後，金管會也提了四大改善措施，第一是、強化開戶徵信作業自律規範，要求期貨商要落實 KYC(了解你的客戶)；第二、強化保證金控管作業，自然人跟一般法人不能使用 SPAN（整戶風險保證金），保證金要依各商品規定；第三、代沖銷作業要做檢討；第四、期交所要強化台指選擇權動態價格穩定措施，預計明 (2019) 年 6 月底前推出。