金管會將發布上市櫃企業申報月營運修正案 明年1月營收隔月15日前公告

金管會近日將發布施行，上市櫃公司月營運報告公告申報最新辦法，未來可因連續假期、天災等特殊因素延長申報期限，明年 1 月財報將率先適用，可於隔月 15 日前公告。現行規定，上市櫃公司須於每月 10 日前公告上月財務及營運狀況，若逢例假日則可延至次工作日完成，惟明年農曆春節適逢 2 月 2 日至 10 日共 9 天連假，上市櫃公司必須提早至 1 日或延後至 11 日完成公告。



為此，金管會已請證交所、櫃買中心向上市櫃公司調查月營運報告所需作業時間，預計將 1 月的財務及營運報告展延至 2 月 15 日前完成。



此次修正針對「公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法」第 4 條、第 4 條之 1 規定，明列 2 項特殊因素，一是如遇連續假期或其他情形，而有無法如期公告申報月營運情形者，主管機關得公告延長上市櫃公司公告申報期限；另一則為若因地震、水災或其他不可抗力因素情形者，得向主管機關申請延長月營運情形的公告申報期限。



另外，為使各行為義務期間計算的起算日更加明確，此次修正成事實發生日的即日起算。



證期局官員表示，此修正案對外預告修正期間，未獲外界異議，近期將發布施行。