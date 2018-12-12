我國資產管理規模達7.6兆元 金管會關注推動2大議題

投信投顧公會今 (12) 日舉辦「2018 國際資產管理論壇」，金管會副主委張傳章表示，截至 10 月底，我國整體資產管理規模已經高達 7.6 兆元，看科技如何影響管理資產管理的未來，以及基金業在退休儲蓄扮演什麼角色，都是國內資產管理發展重要議題，也是主管機關跟業者努力推動的方向。

張傳章表示，截至 10 月底，在境內基金部分，39 家投信公司共發行 850 檔公募基金，資產管理總額 2.5 兆元；境外基金部分，40 家投信或投顧擔任 69 家境外基金公司的總代理人，共銷售 1034 檔境外基金，而國人投資金額也達 3.33 兆元。除了境內外公募基金，若再加上私募基金和全權委託，整體資產管理業務高達 7.6 兆元。

張傳章表示，金融科技和人工智慧快速發展，促使金融服務業流程朝向自動化發展，包括機器人理財，而新技術的導入可以讓投信投顧業發展出新的商業模式，包括把財務演算技術融入金融服務項目，在此情況下，用自動化方式可以提供小額投資人比傳統金融業用更低的收費、更合理的理財方式，來使用更多的理財服務，這是世界潮流，不可迴避的。

張傳章進一步表示，若關注歐美，相較於智慧理財這塊，我國只在起步階段，目前只有三家業者提供智慧理財顧問服務，資產規模也才 5 億元左右，因此有非常大的成長空間。

此外，張傳章指出，基金銷售平台的興起，也提供投資人更多元齊全的選擇，費用愈趨合理，也讓交易愈趨便捷。其中，基富通自 2016 年 10 月 14 日交易上線後，統計到今年 11 月底，開戶數 5 萬 6466 戶，基金上架檔數 1540 檔，未來會規劃行動、雲端、大數據分析來提供智慧服務功能。

而在基金業在退休儲蓄扮演什麼角色部分，張傳章表示，隨著台灣邁入高齡社會，金管會持續鼓勵投信投顧業提供開發高齡化社會需求商品，適合退休理財規劃的商品，觀察美國退休金市場，尤其近年來，「目標日期基金」已經成為美國退休金市場廣受歡迎的基金，適合在該目標日期退休或有資金需求的人來投資，目前我國投信業者也推出多檔目標日期基金。

除了基金商品，張傳章表示，雖然金管會並非勞退自選平台的主管機關，權責在勞動部，但金管會對勞退自選平台一直積極 push(推動) 中，希望透過跨部會協調，可以讓基富通成功建構勞退自選平台，以助退休理財。

張傳章強調，未來金管會在兼顧金融穩定下，會持續檢討法規鬆綁，協助金融業積極研究創新、培養專業人才，提高金融產業的競爭力。