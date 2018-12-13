銀行公會香港辦自律機制會議落幕 拍板兩大決議

銀行公會在香港舉辦的「自律機制會議」日前落幕，會中拍板兩大決議，包括：一、19 家台資銀行香港分行，未來每季輪流由三家銀行，共同辦理此會議；二、銀行公會研議當地金融訓練機構時數認定問題，並向主管機關反映。

由銀行公會理事長呂桔誠發起的「集體自律機制」已先後到東京、紐約與洛杉磯與當地業者深入座談，了解當地問題，日前則到香港舉行座談會。

香港是國銀海外布局的重點市場之一，也是國銀海外獲利常勝軍，目前共有 19 家台資銀行在香港設有據點，根據金管會統計，截至 9 月底止，全體國銀在香港分行獲利稅前盈餘合計達 249.9 億元，年成長 32%。

呂桔誠表示，因應國際金融監理強度的增加，強化法令遵循、內控內稽已成為全球銀行業當前主要課題，銀行公會赴各國際金融中心舉辦「會員集體自律機制會議」，希望透過座談建立集體機制並建構分享平台，讓國銀海內外法遵主管及經理人互動交流及分享交流，強化國銀海外分行法令遵循的能力及意識。

銀行公會表示，今年 11 月台灣接受 APG 的第三輪相互評鑑，評鑑團對於金融業赴海外辦理的 4 場法遵研討會與 3 場集體自律機制會議印象深刻，並肯定這項創舉。

銀行公會強調，未來將繼續擔任主管機關及會員銀行共同溝通交流的平台，協助會員銀行精進防制洗錢及落實法令遵循工作。