歐央行利率決議前瞻：迎接歷史性時刻！持續四年的QE計劃走到盡頭

台北時間周四（12 月 13 日）晚 20:45，歐洲央行將公布利率決議，歐央行行長德拉吉將在隨後的 21:30 召開新聞發布會。

本月的會議不僅是歐央行 2018 年最後一次利率決議，同時也是一個歷史性的時刻，因為市場此前普遍認為，歐央行將於本次利率決議中宣布結束於 2015 年出台的量化寬鬆政策（QE），正式停止其債券購買計劃。四年內，歐央行已經向市場投入了 2.6 兆歐元用於債券購買。

與此同時，近期國際環境的波動也使歐央行退出 QE 和升息的前景變得更加具有不確定性。目前市場的關注點在於，歐央行退出量化寬鬆的決定是否會受到聯準會政策、經濟放緩、英國脫歐以及其他歐元區內部矛盾的影響而出現變數。

就在一周之後，聯準會也將公布其 12 月利率決議，市場對聯準會 12 月升息預期正在萎縮。作為前奏，今日歐央行的動作也更加值得關注。

經濟疲軟，退出寬鬆前景不佳

歐元區 11 月的通膨數據並沒有令市場感到樂觀，由於能源和食品價格上漲放緩，歐元區通膨較前值有所回落，核心通膨數據仍然低迷。

歐元區內生產總值在第三季出現了四年來最低的增長速度，同時，歐元區最大經濟體德國也在第三季出現罕見的 GDP 環比下滑。

市場人士對此態度不一。法國農業信貸銀行策略師認為，歐央行已經達到了寬鬆政策的極限，而一些經濟和政治風險可能從現在開始減弱，預計歐央行將依計劃退出寬鬆，並保持前瞻指引不變。

法國 Ostrum 資產管理公司首席經濟學家 Philippe Waechter 認為，由於經濟疲軟，國際環境不那麼有利，歐央行在停止購債後，也會在相當一段時間內將貨幣政策維持在當前水平。

法國興業銀行經濟學家 Anatoli Annenkov 則表示，歐央行結束 QE「看起來更像是彈藥耗盡，而不是基於一個令人信服的經濟前景」。

內外矛盾不斷

從外部看，歐央行本可以隨著聯準會的升息進程推進而順利將貨幣政策由松轉緊，但近期聯準會的升息預期改變使這一可能性面臨挑戰。

自鮑威爾發表鴿派講話以來，市場對聯準會 2019 年的升息次數預測不斷下調。據 CNBC 報導，聯準會預測 2019 年將會有三次升息，但部分觀察人士表示，該預期可能將隨著經濟增長逐漸溫和而有所降低。

正值全球經濟動能放緩之時，有觀點認為聯準會的預期轉變可能促使歐央行不得不調整對歐元區經濟的判斷。

從內部看，近期歐洲自身的矛盾也並不讓人省心。義大利的預算問題仍然懸而未決，法國也計劃通過改變預算政策來解決形勢嚴峻的「黃背心」抗議活動。火上澆油的是，英國脫歐問題前景愈發不明朗，特蕾莎 · 梅在昨日的不信任投票中堪堪保住首相之位，議會中仍有多數反對黨議員對她的脫歐草案表示反對。

在上個月的利率決議中，歐央行維持政策利率在低點不變，同時暗示最早可能在 2019 年下半年才開始升息。如今，市場認為歐央行可能會在本次會議上調整利率前瞻指引，對歐央行明年升息的預期有所降溫。

據路透社報導，貨幣市場定價顯示，投資者認為明年歐洲央行升息 10 個基點的可能性大約為 80%，低於上個月時的預期值 100%。

歐央行高官：經濟仍有動能

儘管存在不利因素，截至目前，歐央行高官仍然對歐元區的經濟形勢保持相對樂觀的態度。

華爾街見聞曾經提及，德拉吉此前表示，儘管歐元區的經濟數據弱於預期，但仍然對經濟增長的潛力有信心，12 月將按照計劃結束 QE。

德拉吉將近期歐元區經濟的放緩歸咎於德國汽車產量下滑等暫時性的問題，並預計本季度經濟將出現反彈：

國內需求和工資增長的潛在能力繼續支持我們退出寬鬆的信心，通貨膨脹將繼續趨於我們的目標，並且在退出寬鬆後依然保持這樣的趨勢。

可以退出寬鬆，但貨幣刺激不會停止

即便歐央行在本次議息會議上結束 QE，也未必代表着資產負債表的收縮。

歐央行此前提到，為避免債市出現巨大波動，歐央行將在購債結束後把債券到期後的回籠資金用於再投資操作，以提供緩衝。

路透社援引歐央行首席經濟學家 Peter Praet 稱，12 月議息會議上將關於再投資計劃給出更加準確的描述，因為迄今為止歐央行僅表示過再投資將持續較長時間。

此外，面向銀行開設的長期再融資（TLTROs）再次被列入討論計劃，但預計不會在本次會議中給出結果。

中金公司分析師認為，本次利率決議中，歐央行政策立場可能轉為更加鴿派，將強調其政策路徑保持靈活性，隨時準備依據未來經濟狀況相應調整，甚至不排除其暗示首次升息時點將更晚的可能。