日本SoftBank 現有華為製基地台將陸續汰除

據日經新聞報導，日本軟銀 (9434-JP)4G 行動通訊網路當中的華為製基地台，將陸續改由北歐的易利信、諾基亞的基地台來取代。未來 5G 通訊網路也不會使用中國製品，同樣會向易利信與諾基亞採購通訊設備。全球各國抵制華為產品的情勢愈來愈明顯，也開始對日本造成影響。

日本政府基於情報外洩及對國家安全保障上的疑慮，對中國華為及中興 (ZTE) 的產品採取了禁止使用的態度。而軟銀是日本三大行動電話公司中，唯一使用中國製基地台的業者，這次的行動被認為是防止法人客戶流失所採取的對策。

在軟銀所有的基地台當中，中國製約佔 1 成左右。未來的幾年裡，將陸續由瑞典易利信及芬蘭諾基亞的基地台來取代。2019 年春天之後展開的 5G 網路建設，也同樣會向這兩家公司購買設備。

5G (圖片來源：AFP)

日本政府雖然在中央機關及自衛隊的採購指南上，沒有明文禁止採購華為和中興的產品，但是外界解讀都認為中國產品已經是實質上出局。同時，自 2019 年 1 月起，日本政府也會要求民間企業不要採購有資安疑慮的中國製通訊設備。

也因此，軟銀若執意使用中國製的通訊設備，不但違背日本政府的政策，也有可能造成其他企業為了資安疑慮而不使用軟銀服務的後果。因此軟銀此舉，也可能是為了預防客戶的流失。

跟據調查公司 MCA 的調查，軟銀在 2015 年 - 2017 年所採購的基地台總額為 767 億日圓。其中，華為的基地台約佔 206 億日圓，中興約佔 35 億日圓。軟銀表示，「目前還在精算基地台的汰換費用，應該不會花費那麼多的金額」。

美國政府表示，自 2020 年 8 月之後，不與採用華為等 5 家中國企業產品的全世界企業進行交易。

軟銀集團 (9984-JP) 在美國擁有子公司 Sprint，而 Sprint 與 T-Mobile 的合併案也還在等待美國政府的承認。此外，軟銀集團也有對 Uber 等大型公司出資。若繼續使用中國製的設備，勢必將影響旗下公司的營運與投資關係。

其他日本二大行動電話業者 NTT DoCoMo(9437-JP) 與 KDDI(9433-JP) 則都表示沒有使用中國製的基地台，未來 5G 服務也不會採用中國製造的設備。預計 2019 年秋天加入行動電話服務戰局的樂天 (4755-JP)，也明白表示不會使用中國製設備。

今 (13) 日軟銀集團 (9984-JP) 在東京股市的表現，收盤時下跌 1.3% 股價 8,909 日圓。