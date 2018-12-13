【亞洲投顧】建議以短多個股技術面操作因應

◆盤勢分析

台股開出小高盤後即在平盤到 9870 點間約 60 點空間來回震盪，蘋概股三王大立光、台積電小跌僅剩鴻海股價持續上漲，被動元件股國巨、華新科、信昌電等跌勢較大，矽晶圓股合晶、中美晶小漲，環球晶、嘉晶則跌幅有限，強勢主流走勢偏弱，電子股以神盾漲停最為強勢，上漲強勢之電子股還有元太、大中、達電、中磊、京元電等。傳產股以生技類股最強勢，大江、中裕、雙美等漲幅超過半支停板，力山漲幅超過 4%。終場台股上漲 42 點以 9858 點收市，成交量 1119 億元，成交動能回到千億元之上。台股以集團股作帳行情及汽車零組件股為主攻，鴻海、永豐餘、華新集團等帶頭衝鋒，包含精星 8183、瑞祺 6416、中揚光電 6668、元太 8069 各有強勢上漲表現。同時，EMS 廠鴻海 2317 在董事長部台銘 11 月大量回補持股的激勵之下，昨日外資買超逾 1 萬張，今日股價續強。

目前大盤位階來到波浪理論的下降 B 波，經過三個黑 K 跳空缺口之後，型態又增添進入主跌段的風險，下檔 9400 至 9600 有強力支撐。反觀上櫃指數命運大不同，同樣是回檔修正，上櫃指數的型態則是以拉回整理做解讀，自低點 109.14 反轉之後，指數一路向上呈現 V 轉走勢，未來中小型股的表現將會較大型股來的有看頭。

胡毓棠 分析師