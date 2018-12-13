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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧12月13日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24100      5027   479.41  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15205      4973   305.75  
00733  富邦臺灣中小         19842      8466   234.37  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00667  元大韓國              2555      1429   178.80  
0058   富邦發達              7438      4196   177.26  
00735  國泰臺韓科技          9290      6789   136.84  
0051   元大中型100          10640      9500   112.00  
00728  第一金工業30         11887     11423   104.06  
00681R 元大美債20反1         5948      6094    97.60  
00702  國泰標普低波高息     10257     11188    91.68  
0054   元大台商50            9867     11124    88.70  
00707R 元大S&P日圓反1        3743      4355    85.95  
00729R 第一金工業30反1       2828      4098    69.01  
0055   元大MSCI金融         28654     42154    67.97  
00714  群益道瓊美國地產      3598      5567    64.63  
0053   元大電子              4106      6488    63.29  
00752  中信中國50            7027     12716    55.26  
00634R 富邦上証反1          24447     45756    53.43  
00691R 兆豐藍籌30反1         3070      6106    50.28  
0061   元大寶滬深          184215    410116    44.92  
00648R 元大S&P500反1        54745    123188    44.44  
00632R 元大台灣50反1      1975211   4584649    43.08  
006207 FH滬深               51323    134392    38.19  
008201 BP上證50              1019      2749    37.07  
00713  元大台灣高息低波     34346    101012    34.00  
0052   富邦科技              3528     11500    30.68
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