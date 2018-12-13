歐洲央行QE將落幕 一文回顧它的前世今生

對於歐洲央行而言，今日可能成為具有歷史性意義的一天——前所未有的 2.6 兆歐元貨幣刺激計劃極有可能正式寫下終止符。

台北時間周四晚間，歐洲央行將公布利率決議。市場普遍認為，屆時，歐洲央行宣布在今年年底結束量化寬鬆（QE）幾乎已成定局。

歐洲央行早已釋放出要結束 QE 的資訊，「出於自身信譽的考量，終結量化寬鬆必須是不可逆的，」路透社這樣評論道。

悲哀的是，按照法國興業銀行分析師 Anatoli Annenkov 的說法，歐央行現在結束量化寬鬆「更像是因為彈藥將用盡」，而不是因為經濟前景良好到足以支持央行擺脫這種非常規刺激措施。

看起來，這有點像是一種頗具悲憫意味的閉環——歐洲央行在 2015 年 1 月首次宣布 QE 措施，其目的就是為了防止當時已經遭受債務危機衝擊而萎靡不振的歐元區經濟進一步被低於零的通膨所打擊。而今，經濟增長與基礎通膨率均未能達到令人滿意的水平。

路透認為，這使得歐央行行長德拉吉現在面臨一種維持微妙平衡的挑戰：他必須表現出該行對「結束 QE 是合理的選擇」擁有充分的信心，同時又要表達出足夠的擔心，使投資者對進一步政策緊縮的預期相對冷靜。

因此，今晚德拉吉的記者會，也是他今年最後一次記者會將極具看點。

從 2015 年 3 月正式推出至今，歐洲央行整整實施了三輪 QE。在那之前，雖然美國早在 2008 至 2014 年期間就實施了 QE 政策並收到成效，英國和日本也曾執行購買債券，但謹慎的歐央行一直對 QE 政策頗為矜持。

以下是有關歐洲央行 QE 政策的「前世今生」：

QE 刺激措施

2015 年 1 月 22 日，歐洲央行正式推出全面量化寬鬆 (QE)。從當年 3 月 9 日起，每月購買 600 億歐元資產，直到 2016 年 9 月。這意味著 QE 總規模接近 1.2 兆歐元。

2015 年 12 月 3 日，歐洲央行宣布將 QE 延長 6 個月至 2017 年 3 月，這意味著新增了 3600 億歐元額度，QE 總規模達到 1.5 兆歐元，同時擴大購債範圍，但維持每月 600 億歐元的購債規模不變。

2016 年 3 月 10 日，歐洲央行火力全開，宣布將每月購債規模從 600 億歐元增至 800 億歐元，QE 總規模達 1.74 兆歐元，並再次擴大購債範圍。同時，啟動新一輪 TLTRO(長期再融資) 操作，起始時間為 2016 年 6 月，持續時間四年。

2016 年 12 月 8 日，歐洲央行宣布延長 QE 期限 9 個月至 2017 年 12 月，但將每月購債規模從 800 億歐元降至 600 億歐元。

2017 年 10 月 26 日，歐洲央行宣布將從 2018 年 1 月起將 QE 政策延續 9 個月，從 2018 年 1 月份起，月度購債規模從 600 億歐元削減至 300 億歐元。

2018 年 4 月 26 日，歐洲央行稱每月 300 億歐元的資產購買計劃將至少持續到 9 月份。

2018 年 6 月 14 日，歐洲央行稱，維持每月 300 億歐元的購債規模到 9 月不變，10 月至 12 月的月度購債規模為 150 億歐元，將在 12 月底結束購債。

影響

截至目前，歐洲央行的資產負債表規模已膨脹至大約 4.65 兆歐元，較 2015 年啟動之初大幅翻倍，在全球主要央行中僅次於日本央行。

從 2012 年進入經濟衰退開始，歐元區經濟一直處於緩慢的復甦狀態，去年開始表現出一些強勁回升的跡象。但最近幾個月，經濟增長速度再次放慢，主要是受到義大利問題和全球貿易戰的拖累。

當前，歐元區經濟尚未恢復到足以延遲終結 QE 的程度。整體而言，歐元區經濟已出現連續 22 個季度的擴張。

在刺激通膨方面，隨著 QE 的實施，通縮威脅已經被擊退，整體通膨率接近歐央行設定的 2% 目標。然而，食品和能源價格變動較大，使得通膨率未能穩定在 2%, 核心通膨率 11 月僅為 1.1%。明年這種情況可能改善，因工資增長非常積極，今年第第三季出現 2.5% 的增速，是 2008 年以來的最高水平。

在金融市場方面，QE 政策對債市的影響相對較大。西班牙、葡萄牙和義大利的政府借貸成本因 QE 而降至歷史最低位，德國的借款成本甚至跌至零以下。

不過，義大利今年公債殖利率大幅攀升，因新的政府支出計劃擾亂了市場，使得歐央行退出 QE 的計劃更加複雜。

以貿易加權為基礎的歐元匯率從 2016 年以來逐步走強，這讓歐洲央行的決策者們頭疼不已，因為貨幣升值會影響物價壓力。

QE 對股市的影響尚沒有明確。在 QE 實施之前，歐洲股市曾經出現過反彈，但在 2015 年沖高回落。2015 年至今，歐元區銀行股股價大約跌去了三成，因為歐央行的負利率政策壓縮了銀行的利潤空間。