歐股盤前─美中貿易戰現緩和跡象 歐洲Stoxx 50期指漲逾0.5%

據傳中國正在草擬「中國製造 2025」替代方案，並大量購買美國黃豆，美中貿易戰似有緩和跡象；今 (13) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 期指漲逾 0.5%。

台北時間週四下午 3 點 21 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.55%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.50 %，德國 DAX 指數期貨上漲 0.34%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.49%。

週四亞股走揚，截至發稿，上證綜指上漲 1.23%，深證成指上漲 1.43%；南韓 Kospi 指數上漲 0.62%，日經 225 指數上漲 0.99 %；台股收漲 42.31 點，至 9858.76 點。

華爾街日報引述知情人士說法，稱中國官方正在草擬「中國製造 2025」替代方案。

「中國製造 2025」的主要目標，是讓中國成為高科技產業領頭羊，而修訂版計畫，將淡化此一目標，並對中國市場抱持更開放的態度。

除草擬「中國製造 2025」替代方案外，據傳中國週四至少購買了 50 萬公噸的美國黃豆，此舉為「川習會」取得暫時休兵共識以來首見，貿易戰似有緩和跡象，市場情緒改善，昨日美股收高。

週三標普 500 指數收漲 0.5%，至 2651.07 點；道瓊工業指數收漲 0.6%，至 24527.27 點；那斯達克指數收漲 0.9%，至 7098.312 點。

歐洲政壇消息方面，英國首相梅伊贏得黨內信任投票，保住了保守黨魁和英國首相的位子。

但這次的黨魁信任投票，也反映梅伊面臨黨內反對聲浪的窘境，使其推動脫歐協議，更顯艱困。

另一方面，義大利政府週三將修訂版預算草案，提交歐盟執委會，把原本高達 2.4% 的預算赤字占比，下修至 2.04%。

義大利政府在預算計畫上讓步，被視為對歐盟釋出善意，避免遭到制裁。