中國新稅改大限將至 藏富海外的上兆美元資產急尋信託

中國個人所得稅稅法改革將在明年元月正式實施，減稅的同時，將祭出更嚴格的反避稅措施；而中國富豪也正急著在新稅法改效前，尋求以海外信託來保護資產和收入。

中國這項稅改革將於明年 1 月 1 日生效，將透過增加富人的稅收來減輕中低收入民眾的稅負。

據銀行財富規劃負責人 Woon Shiu Lee 表示，自 2018 年下半年以來，新加坡銀行對離岸信託業務感興趣的中國客戶增加了 35％；而自 8 月以來，透過向第三方受託人提供所有權來提供「稅收籌劃機會」的信託基金查詢率已經翻了一倍。

隨著中國富人越來越富，去年國家的個人財富增加到 21 兆美元，在國外持有財富或改變其稅收居留身分的做法已經司空見慣。

波士頓諮詢公司指出，儘管中國政府去年加強資金控制，以減少風險較高的海外併購交易並防止資本外逃，但今年海外財富預估仍將達到 1 兆美元。

中國人海外財富過去六 年來翻了一倍，來到 1 兆美元。(來源：Bloomberg)

高資產人士急於離岸信託及取消中國國籍

在新稅改來臨前，更多的高資產人士有意建立離岸信託及取消中國國籍，中倫律師事務所駐上海的合夥人和稅務專家彼得尼說。「高資產人士正急於在 2019 年截止日期之前完成這些事。」

中國女首富、龍湖地產集團董事長吳亞軍，家族淨資產約 75 億美元，透過家族信託持有近一半在開曼群島註冊的龍湖集團控股公司，根據一份文件顯示，上個月，她已將資產轉移到另一家以女兒名義成立的信託基金。

財富規劃顧問 Ishtar 諮詢公司首席執行官 Alan Jia 早在中國公布稅制改革前，就開始幫助客戶成立信託基金，Jia 表示，建立信任需要時間，許多客戶早就為稅制改革提早做好因應之道。