美期中選舉國會分裂稅改2.0短期無解 會計師建議台商先以靜制動

美國期中選舉結果確立國會分裂，稅務專家認為，執政的共和黨雖保有參議院過半席次，但民主黨掌握眾議院已經替川普的稅務改革發展埋下重大變數，未來 2 年稅制維持現況，以及通過稅改 2.0 與後續版本遭擱置的機率大，台商應靜觀其變。

稅務專家認為，在眾議院和參議院多數黨不同的情況下，兩黨領袖是否能攜手合作仍是未知數，若無法妥協，很多問題可能需待 2020 年大選後才能有新進展，建議台商靜觀其變，並密切注意參眾議院稅改相關議題。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人表示，川普上任後的包括減稅在內的稅務法案推動，大多仰賴當時獨大的共和黨推動，例如 2017 年的稅改立法，因民主黨杯葛，要動用「預算協議程序 (budget reconciliation)」，將通過門檻從平時的 60% 降低至 50%；雖然法案藉此順利通關，許多項目卻因此訂有落日條款。

今年共和黨領導的眾議院籌款委員會推出俗稱「稅改 2.0」的三個新法案，希望能將個人稅減稅措施永久化，今年期中選舉前，川普更表示，共和黨內部正在商議下一輪減稅方案，可望為中產階級提供額外 10% 減稅優惠。

但蘇宥人認為，雖然眾議院選前已經「稅改 2.0」，但因尚未釋出細節，又碰上選後國會分裂，預期民主黨將繼續對稅改抱持反對立場，以此推論，未來兩年的稅制應以維持現況為主，稅改 2.0 通過短期無解機率較大。

蘇宥人分析，根據美國政治慣例，當屆國會未完成立法程序的提案，一律視為立法失敗，即便得到下屆國會成員的支持，立法程序仍然需要重頭來過，雖然共和黨可掌握國會到今年底，但預估稅改法案排進議程機率不大，頂多只會針對 2017 年法案的重大缺失進行技術面的修正。