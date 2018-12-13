中金報告：預計明年中國預算赤字率3% 貨幣政策朝寬鬆

中金公司昨 (12 日) 發表報告，認為中國經濟明年總需求增長面臨較大的下行壓力，預計 2019 年預算赤字率可能從今年的 2.6% 擴大到 3%，但實際實現的赤字率可能從今年的 2.6% 擴張至接近 4% 的水準。

此外，明年「廣義財政赤字」占 GDP 的比例可能擴大 2.5 個百分點以上，增幅比中央政府財政赤字率高出至少 1 個百分點。

同時，減稅降費力度將進一步加大，預計增值稅最高檔稅率下調 2 個百分點以上，而社會保險費率可能降低 5 個百分點左右，以緩解社保徵收力度加強給中小企業帶來的衝擊。

中金公司指出，2018 年伊始，市場對逆周期調節的關注點主要集中在貨幣政策層面。而在準備金下調 4 次、短端利率下行約 150 個基點之後，市場開始更多地關注明年「積極財政政策」將如何落實。

近幾個月，中國財政部多次表態將切實降低企業稅負，市場普遍預期明年增值稅稅率將被下調，而社保費率也將相應調低以對沖社保由稅務部門統一徵收的影響。中金公司測算，將最高檔 16% 的增值稅 (VAT) 稅率下調 1 個百分點有望減稅約 2,000 億元，體量相當於明年名義 GDP 的 0.2% 左右。

因此，市場預期的最高檔 VAT 稅率下調 2-3 個百分點可能會擴大財政赤字率約 0.4-0.6 個百分點。

不過，中金公司認為，減稅可能只是明年財政擴張中體量較小的一部分，而更多的擴張可能來自較為「被動」的減收，明年中央和地方政府收入增速均可能明顯放緩。

在基準情形下，預計 2019 年 PPI 將從今年的近 4% 降至「1 字頭」，這意味著稅收增速存在較大的下行空間。以 2015-16 年為例，當時稅收增速從之前兩年平均 8-9% 的增速放緩至 4-5% 左右。

中金公司也預測，未來 6 個月中，公開市場操作利率可能會下調。