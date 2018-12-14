〈區塊鏈大應用〉進入Web3.0! Opera正式發布適用於Android的瀏覽器

網頁瀏覽器 Opera 推出了適用於 Android 的瀏覽器「Web 3-ready」，整合了加密貨幣錢包，並支持以太坊 (ETH) 以及去中心化應用程式 (DApps) 的功能。

Opera Crypto 的產品經理 Charles Hamel 表示，新產品旨在消除「使用加密貨幣時必須通過特殊應用程式或擴充才能訪問 Web 3 的問題，以使新技術更加主流化。」

Hamel 解釋了 Opera 支持以太坊和 Web3 API 的選擇，因為該公司認為該協議「擁有最大構建 Dapps 的開發者社群以及背後重要的動能。」

Opera 瀏覽器執行副總裁 Krystian Kolondra 表示，此舉旨在「加速加密貨幣從投資過渡到用戶日常生活中的實際支付和交易」。

Hamel 也補充表示：「Opera 相信所有瀏覽器最終都會整合成錢包，新的商業模式將因此出現在網絡上。」

Opera 在今年 7 月份時推出了一款手機加密貨幣錢包，作為 Android 瀏覽器測試版的一部分。該公司在 8 月初首次宣布將在桌機的瀏覽器與內置的加密貨幣錢包整合。9 月份，該公司推出了適用於 Android 的可互操作「實驗室」測試版，具有加密貨幣錢包、Web 3.0 和 DApp 的功能。

Web 3.0 這個術語最初被用來指稱語意網 (semantic internet) 的發展，後來越來越多地用於指稱更智慧、開放和分散式網路的發展，其中也涉及區塊鏈的應用、去中心化運算和加密貨幣。

據先前報導，Opera 也在今年 9 月與區塊鏈諮詢和金融服務公司 Ledger Capital 合作，探索區塊鏈技術應用在該公司產品和生態系統中的可能性。