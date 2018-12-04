〈區塊鏈大應用〉通用汽車申請「自駕車數據交換管理」區塊鏈專利

美國汽車製造巨頭通用汽車 (GM-US) 在近日提交了一份區塊鏈專利，是一項管理自駕車數據的解決方案。該專利申請由美國專利商標局 (USPTO) 所公佈。

通用汽車在專利申請內容中表示，將運用區塊鏈技術在多台自駕車和其他實體，如市政當局、地區當局和公共設施，之間提供安全且強大的數據分送和互相操作的系統。

區塊鏈能將自駕車數據紀錄在分散式帳本上，更易於所有區塊鏈參與者之間的資訊互換。同時，其中所有資訊都由區塊鏈的參與者進行驗證，確保資訊隱私。

同時，該專利也指出，區塊鏈系統可用於一系列實際需求，像是收費和法律紀錄等資訊共享。舉例來說，導航系統、停車或加油的收費或是計程車的許可證驗證。

通用汽車表示，區塊鏈技術的運用還可以進一步擴展，透過線上線或雲端區塊鏈，來輸入或分發來自國家運輸安全管理局的交通資訊，與自動駕駛汽車的用戶進行直接的資訊傳播或互動，有利於提升整體用路安全。

通用汽車並非第一個提出區塊鏈與自駕車結合概念的廠商。今年夏天，通用、寶馬、福特和雷諾四大車商，共同加入了移動開放區塊鏈倡導協會 (MOBI)，這是一個大型的合資企業，擁有超過 30 個參與者，包括區塊鏈公司 Consensys 與 Hyperledger、科技零件大廠 IBM 和 IOTA。