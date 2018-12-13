〈房產〉市場回溫激勵大 今年全台建照數可望破10萬戶 登4年新高

全台房市剛性買盤可望緩步回籠，建案全面拚開工及交屋，依內政部統計資料，今年前 10 月建造執照的核發量已達 9 萬 9393 戶，為近 4 年同期新高，並已超越去年全年建照量發照量的 9 萬 1981 戶，預估今年全年建照發照量將突破 10 萬戶。

今年建照核發數量將進一步挑戰 2015 年全台 10 萬 6752 戶紀錄，房仲業者研判應有機會超越，創 4 年來新高。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，不動產市場自政府打房後急速緊縮，房屋交易量大減，尤其 2016 年房地合一上路當年，市場最冷清，建商推案也較保守，多以消化餘屋為主力，不過在打房陰霾消除後，市場也逐漸回溫，從去年開始交易量復甦，加上豪宅市場解凍，建商推案也逐漸增加，今年上半年買氣大增，市場信心轉強，前 10 月累積建照量已逼近 10 萬，年增 37.1%，不過市場累積的成屋量也不少，未來區域性賣壓可能增強。

全台六都 1-10 月建照核發量，今年量體最大在台中，共 1 萬 7128 戶，跟去年同期相比增加最多的區域是高雄市，同期增長幅度高達 153.5%，郎美囡表示，先前市場受挫，不動產市場各項數據大跌落谷底，不過各地建商醞釀已久，推案反彈力道強勁，高雄市先前推案量較低迷，大多以清餘屋為主，今年交易量略有起色，搭上建設話題，建照量也增加不少，而台中市近年人口紅利加持，推案量一直位於前幾名。反觀桃園市今年建照量略有下降，主要在於之前推案量大，部分區域賣壓偏重，故今年推案略偏保守。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，今年無論交屋或推案量都大幅反彈，雖然市場買氣有回溫，不過買方是否能消化新案量尚待觀察，除此之外，部分區域新成屋量較多，新推案再加碼，可能造成區域賣壓湧現，屆時建商為求順銷，或許又有一番銷售戰。