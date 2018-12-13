中國社科院調查：預判2018年經濟增速為6.5%

中國社會科學院工業經濟研究所期刊《China Economist》，12 日發布第 4 李「中國經濟學人熱點調研」結果，預判 2018 年經濟增速為 6.5%。

調查結果顯示，判斷 2018 年經濟增速達到或超過 6.5% 的經濟學家占比超過 70%，其中，判斷中國 2018 年經濟增速為 6.5% 和 6.6% 的經濟學家占比最高，共占比 54%，中國全國綜合預測值則為 6.5%。

中國 GDP 年增率走勢圖 圖片來源：tradingeconomics

而談到對於第 4 季經濟成長的看法，有 16% 的經濟學家認為增速會上升，53% 的經濟學家認為增速會下降。本期中國經濟學人經濟景氣指數為 61，比上季度下降 2 個點，經濟運行平穩是基本格局。

物價方面，經濟學家預判目前中國物價仍處於溫和上漲區間。參與調查的 66% 的經濟學家，認為物價水準與去年同期相比會上升。本期中國經濟學人物價指數為 151，比上季度下降 20 個點，通膨上行壓力減小。

外貿方面，參與調查的經濟學家中有 27% 認為第四季出口量年增率將會上升，53% 認為出口量會年增率下降。本期中國經濟學人外貿景氣指數為 69，比上季度上升 10 個點，市場對貿易摩擦對經濟整體運行的影響，並不存在過多擔憂。

受訪的經濟學家們普遍認為，「一帶一路」倡議對中國在提升全球價值鏈地位、加速人民幣國際化、促進產業轉型升級等方面已取得了顯著成效。

而對於一帶一路倡議下對外直接投資的重點，經濟學家認為首先是化石能源行業和製造業，其次是資訊傳輸、電腦服務軟體業。